Nunca entenderemos la manía de algunas famosas de ir hechas un cuadro. Pero si encima eres modelo, eres de las mujeres más espectaculares del mundo y te llamas Irina Shayk, pues ya es para que no nos entre en la cabeza.

La rusa tiene a su alcance los mejores estilismos del mundo y sin embargo, esta semana la hemos visto de una guisa que ni nosotros en pleno confinamiento. ¿En qué estaba pensando cuando se puso ese modelito? Lo suyo no tiene nombre. Pero Irina no es la única celebrity en ir mal vestida esta semana.

Hay otras famosas que tampoco han estado acertadas con su elección de outfit estos días. Sigue leyendo y disfruta con nuestro 'Peores vestidas de la semana'.

Irina Shayk, ¿y los pantalones?

Da igual que tenga unas medidas de infarto y un rostro divino, ¿cómo puedes salir a la calle prácticamente en bragas, con sudadera y botas de serpiente? Y no, da igual que seas modelo, porque no todo vale.

Leonor Watling, menudo marrón

Sabemos que es uno de los colores de moda, pero no es ni mucho menos el más vistoso. No favorece a todo el mundo y es lo que le pasa a la actriz, que lo combina con una blusa estampado paisley, que tampoco es muy acertada.

Leire Cabezas, se pone colorada

La actriz, una de las protagonistas de la serie de TVE, ‘Hit’, no acierta con el modelito. El color tiene un pase, pero demasiados pliegues y volantes. La peor parte se la llevan los complementos, con maxi aros y sandalias de plataforma.

Jessica Chastain, en blanco negro

La actriz ha elegido un vestido de inspiración retro con el que parece mayor y, todo hay que decirlo, un poco pasado de moda. La idea de llevar las sandalias a juego no mejora las cosas. Se echa de menos arriesgar con otra combinación de color.

Anne Hathaway, de pies a cabeza

Nos resulta un poco mareante el animal print que llevó la actriz. Hubiera estado bien en pequeños detalles, pero un total look es demasiado. Es una pena porque su maquillaje y peinado nos parecen perfectos.

Lily Allen, en baja forma

Si lo que pretende la cantante de pop británica es ser sexy, lo que consigue es el efecto contrario. Cuando quieres lucir uno de los crop tops de moda, primero tienes que tener unos abdominales muy cuidados.

