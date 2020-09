Toca cambiar el armario y llenarlo de prendas nuevas para este otoño.

Jessica Alba convierte la camisa en un básico imprescindible para esta nueva estación.







El otoño acaba de llegar y todavía no nos ha dado margen a decirle adiós al verano. En estos primeros días de la estación, todavía no nos apetece sacar los colores grises y oscuros más propios de esta estación, ni las temperaturas invitan aún a abrigarse. Si no tienes muy claro qué vestir estos días para acertar y seguir presumiendo de estilazo, no te preocupes que Jennifer López viene en tu ayuda. La cantante y actriz acaba de lucir un look por las calles de Nueva York que nos ha conquistado y en el que el verdadero protagonista es un vestido blanco de manga larga con bordados florales.

Si quieres copiar el look de Jennifer López, te lo ponemos muy fácil. Echa un ojo y descubre con qué prendas y accesorios has de hacerte para comenzar el otoño como toda una estrella.

Vestido bohemio con bordados florales Doballa amazon.es 19,55 € Comprar

Zalando Sandalias de tacón doradas PRIMA MODA zalando.es 83,95 € Comprar

Bolso bandolera dorado myMo zalando.es 79,96 € Comprar

Cadena para gafas de Bijou Brigitte bijou-brigitte.com 7,95 € Comprar

Swarovski Pulsera Swarovski Remix Collection Luck Swarovski swarovski.com 69,00 $ Comprar

Parfois Gafas de sol Parfois Parfois amazon.es 17,99 € Comprar

Primor Perfume 'JLO Live' primor.eu 19,95 € Comprar

Crema de Día Antiedad Revitalift Láser L'Oreal Paris Dermo Expertise amazon.es 14,95 € Comprar

Laca de Uñas Perfect Gel de Astor Max Factor amazon.es 3,99 € Comprar

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

