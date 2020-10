La cantante Dua Lipa tendrá una voz divina pero lo que es estilo... deja mucho que desear. Vamos que ya se ha convertido en una habitual de nuestro ranking.

Alguien debería hablar con Johnny Depp. Las pintas con las que presentó su documental en San Sebastián defraudó, y mucho, a sus fans.

Muchas veces, cuando encontramos las fotos para esta sección nos preguntamos: ¿Se habrán mirado en el espejo antes de salir de casa? Estamos seguros de que la respuesta es... no, porque si lo hubiera hecho no existirían estas imágenes. Así que para nosotros mejor que mejor porque si no no podríamos hacer este ranking pero a ellos no creo que les guste lo que tenemos que decir de sus estilismos.

Octubre es el mes por excelencia de Heidi Klum, que siempre sorprende con su disfraz de Halloween. Un look que comienza a preparar meses antes de la gran fecha y que cada año nos deja sin palabras, aunque no sé si tanto como este diseño, de la colección otoño 2019 de Iris Van Herpen, para el que, sinceramente, no encontramos adjetivos.

Esta semana tenemos celebrities tanto internacionales como españolas que van fatal vestidas y que por ese motivo están en nuestra lista de mal vestidas. ¿Quieres saber quiénes son? Sigue leyendo.

HEIDI KLUM, efecto satinado

Tan pronto la vemos con un look maravilloso, como se enfunda un vestido tan poco favorecedor como éste. Sabemos que la modelo alemana es la reina del disfraz, pero eso no significa que nos guste que nos ‘aterre’ de este modo fuera de Halloween.

FRAN PEREA, a cuadros

El traje del actor no está mal como conjunto de pantalón y chaqueta, pero sólo así. El chaleco y la corbata estropean, y mucho, el resultado final. Bastante mejor nota habría obtenido de haber elegido una camiseta básica en nude.

SARAH JESSICA PARKER, de recatada



¡Con lo que nos gustaba Carrie Bradshaw, su personaje en ‘Sexo en Nueva York’! No, señora, combinar esa falda de cuadros con esa camisa no es de recibo. Y lo de pretender sorprendernos con esa asimetría extraña, ¡bastante menos!

MAISIE WILLIAMS, juego de prendas

Pantalón ancho, prendas superpuestas, así dicho parece que hablamos de las últimas tendencias, pero, claro, luego hay que saber llevarlas y combinarlas. Así vestida, la actriz de ‘Juego de tronos’ está lejos de conseguirlo.

DUA LIPA, blanco sobre negro

Como cantante es brillante, pero a la hora de vestirse debería pedir consejo. No es que el vestido sea corto, porque ella es joven y tiene unas piernas de infarto, pero ese estampado deja mucho que desear para estar bien.

CAMILA CABELLO, encorsetada

Los corpiños están muy bien para una pasarela o si se llevan (bien puestos, claro) en una ocasión especial. Lo que no entendemos es lo de utilizarlo como accesorio con una camisa oversize y un vestido mini lencero.

