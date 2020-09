¿Quién no ha dicho alguna vez eso de 'cambio de temporada, cambio de look'? El hecho de estar viviendo una pandemia ha hecho que todos vivamos la vida de forma diferente, aprovechando mucho más el momento y tomando decisiones a la ligera que antes, quizá, nos habríamos pensado mucho. Ahora es el momento, y eso es lo que ha debido de pensar la cantante y ex triunfita Miriam Rodríguez, que se ha puesto en manos de su peluquero de confianza y amigo, Jesús de Paula, ¡y ha sorprendido con un cambio de look radical! Atentos...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sí, la de la foto, aunque no lo parezca, es Miriam. La artista, según publicaba en sus 'stories' de Instagram, ha dejado a su estilista dar rienda suelta a la imaginación... y no ha hecho falta que se lo digan dos veces, como buen peluquero: el chico ha tirado de tijeras y de tinte y donde antes había una larga melena rizada de color dorado, ahora hay una media melena con ondas, a capas ¡y rubia platino! ¿Qué os parece?



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miriam Rodríguez Instagram

"Brutal", "Estás guapísima", "¡Woooow, vaya cambio!", "Eres una muñeca", "Arrasandooooo" o "¡Estas increíble! La reina del rock" han sido sólo algunos de los comentarios que ha recibido Miriam. Vamos, muchos halagos y pocas críticas, algo difícil de conseguir en las redes sociales. De hecho, su compañera de 'La Voz', Eva González, tampoco se ha resistido a opinar con un cariñoso "Anda la cara tuya!", y la cantante Vega confesaba que su hija la había confundido con Taylor Swift. Y ahora que lo dice... ¡sí que se da un aire!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La inspiración

La de Nashville, sin embargo, no ha sido la imagen que tenía en la cabeza Jesús de Paula para este cambio, sino alguien con más solera en el mundo de la música, y cuyo estilo está completamente de moda otra vez en 2020: Gwen Stefani.



Gtres

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io