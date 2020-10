Todos los beneficios que el frío puede ofrecerle a tu piel: descubre la crioterapia.

El otoño es una época del año complicada para a tu piel e incluso puedes sufrir un poco de astenia debido a que dejamos atrás los días soleados del verano para adentrarnos en la oscuridad del invierno. Además, este año hay un factor añadido: el COVID-19. Este otoño tendrás menos abrazos, menos visitas a amigos, menos besos y eso, aunque creas que puede ser una tontería, también será reflejado en la piel de forma negativa. En el organismo está todo relacionado, las emociones se sienten y se ven en la piel por lo que no dudes en buscar asesoramiento personalizado para cuidarte durante estos meses.

En este post os daré algunas pinceladas para que te cuides la piel y que sufra lo menos posible.

Exfoliación, imprescindible

Debes exfoliarte después del verano para eliminar la acumulación de células. Durante los meses de calor, la defensa de la epidermis ante el sol ha hecho que se acumulen células en la piel que impiden que esta esté luminosa e impiden la penetración de los activos hidratantes. Y en esta época del año es imprescindible que te hidrates y nutras la piel.

En otoño la piel se vuelve más seca y se agravan los casos de acné, dermatitis seborreica, rosáceas y por eso es muy importante que escojas limpiadores, sérum y cremas acordes a tu tipo de piel, pero teniendo en cuenta que en esta estación del año nuestra dermis está más debilitada.

Tratamientos según tu tipo de piel

Si tu piel es grasa debes escoger las texturas oil free , libres de aceites, texturas en gel que solo aporten agua porque mucha grasa podría agravar el problema del acné y la obstrucción del folículo pilosebáceo. Debes elegir un exfoliante suave y reducir las de tipo scrub o mascarillas para que la piel sufra un poco menos.

, libres de aceites, texturas en gel que solo aporten agua porque mucha grasa podría agravar el problema del acné y la obstrucción del folículo pilosebáceo. Debes elegir un exfoliante suave y reducir las de tipo scrub o mascarillas para que la piel sufra un poco menos. Si tu piel es seca debes aumentar el contenido de lípidos , por eso busca un sérum concentrado de aceites, como de salicornia, cártamo o sésamo que además de nutrir, dejará efecto satinado en tu piel y será un manto protector durante el otoño.

, por eso busca un sérum concentrado de aceites, como de salicornia, cártamo o sésamo que además de nutrir, dejará efecto satinado en tu piel y será un manto protector durante el otoño. Si padeces patologías de la piel relacionadas con la inflamación puedes enriquecer tus tratamientos con sérum de prebióticos o probióticos para fortalecer las defensas y tu microbiota.

No olvides incorporar a tu rutina mascarillas calmantes. Puedes ponértela un par de días por semana y añadir algún sérum con activos reparadores. Con estos sencillos consejos verás que tu piel no se irrita tanto estos días de frío, viento e incertidumbre.

En otoño también debes hidratarte y nutrirte tanto por fuera como por dentro y para ello aumenta la ingesta de frutas y verduras como aguacates que sus ácidos grasos dejarán la piel más jugosa y calmada debido a su contenido rico en omegas y tomates por los antioxidantes y el licopeno.

*Cuca Miquel es coach de belleza en Todo en belleza.

