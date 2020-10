Al igual que el resto de estudiantes, Victoria Federica y Mar Torres también han vuelto a la universidad. Ambas cursan sus estudios en el lujoso centro CIS The College for International Studies de Madrid y, si bien es cierto que tuvieron sus diferencias en el pasado, ahora prefieren evitarse en el campus y seguir cada una con su vida.

Mientras que la nieta del rey Juan Carlos cursa la carrera de Administración y Dirección de Empresas, la ex pareja de Froilán está totalmente inmersa en el mundo del Marketing. Mar está feliz junto a su nuevo novio, un joven llamado José, y Victoria sigue enamoradísima de su pareja, Jorge Bárcenas.

Lo que sí comparten es su pasión por la moda, las dos con estilos muy diferentes, pero convertidas en auténticas ‘it girls’.

Analizamos sus respectivos looks en el primer día de clases tras las vacaciones de verano.

Victoria Federica, al detalle

Peinado: Apuesta por dejar suelta su media melena, que lleva con raya al medio.

Chaquetas: De punto y en color blanco, la combina con una sudadera nude de Loewe (550 € aprox.), un básico en su fondo de armario que ya ha llevado en varias ocasiones.

Bolso: En camel, de piel y colgado al hombro debajo de la chaqueta.



Pantalón: Efecto globo, con bolsillos laterales y de piel, son todo un hit este otoño.



Calzado: Zapatillas calcetín ‘Speed’ de Balenciaga, sus favoritas (695 €) y tobillera -su toque personal-en el pie izquierdo.

Mar Torres, al detalle



Peinado: La ex de Froilán prefiere llevarla recogida en una coleta, y también con la raya al medio.

Chaquetas: Adicta a las tendencias, se decanta por una cazadora de cuadros.

Bolso: Es su complemento favorito. Tiene una colección de bolsos de lujo. Éste es el modelo Dionysus, de Gucci, y cuesta 1.980 €.

Vestido: Elige un vestido de punto, otra tendencia, y de corte midi.

Calzado: Lleva el modelo con plataforma de la firma Dr. Martens, cuyo valor ronda los 200 euros.



