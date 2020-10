El actor Johnny Depp ha pisado tierra española. Sí, los milagros existen. Y es que la estrella de cine era uno de los asistentes al Festival de Cine de San Sebastián.

En la ciudad vasca presentaba su documental 'Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan', que trata sobre el poeta y líder de la banda 'The Pogues', gran amigo suyo.

Pero su presencia en nuestro país decepcionó un poco a sus fans y es que las pintas con las que se presentó en el festival dejaban mucho que desear. Más que una super estrella parecía un 'homeless' con perdón de las personas sin hogar.

Cazadora de cuero desgastada en color camel, camiseta de 'Ramones', vaqueros, gorra ladeada y gafas de sol imaginamos que pretendía dar la imagen de rockero, pero en nuestra opinión le salió el tiro por la culata y por esa razón le hemos elegido el peor vestido de la semana.

Pero Johnny no es el único hecho unos zorros de los últimos días. Sigue leyendo y verás.

Johnny Depp, pirata urbano

Agencias

Sabemos que lo suyo no es el buen rollo o el look más elegante. Pero por muy buen actor que nos parezca, no podemos admitir al prota de ‘Piratas del Caribe’ ir con estas pintas. Mucho menos si va a presentar uno de sus últimos trabajos.

Raquel Perera, saltar de la cama

Agencias

Está claro que la ex mujer de Alejandro Sanz no tenía un buen día. Una cosa es ser fan del estilo pijama y otra muy distinta salir a la calle tal cual. Si al menos lo hubiera combinado con otro tipo de zapatillas…

Victoria Justice, el gran azul

Agencias

Es verla y tener que recurrir al colirio porque hace daño a la vista. Enumeremos: cazadora de pelo, jersey de brillo y falda tubo en azul metalizado como los botines. Hay que ser muy optimista para vestir así y pensar que estás divina.

Irina Shayk, lleva los pantalones

Agencias

¡Qué obsesión tienen las modelos con llevar estilismos tan relajados cuando no están en las pasarelas o trabajando para una firma! No vale todo y en esta ocasión esos pantalones no son los que más le favorecen.

Paris Hilton, de adolescente trasnochada

Agencias

Siempre le ha gustado vivir al margen de la moda, y también siempre se ha creído la más moderna. Y no, lo de la cazadora brilli brilli con los colores del arcoíris combinada con esos botines no nos vale. Quieres ir de jovencita, pero no cuela.

Pedro Almodóvar, look tropical

Agencias

Este estilismo nos parece muy osado para una alfombra roja. Las zapatillas y el pantalón rojo cantan en exceso. Si además lo combinas con una blusa de maxi estampado, no hay por dónde pillarlo. Eso sí, para salir con amigos, genial.

