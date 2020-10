Todos los beneficios que el frío puede ofrecerle a tu piel: descubre la crioterapia.

El acné es una patología inflamatoria crónica que cursa con granos, pústulas, comedones y puntos negros que afecta al rostro y la espalda. La pregunta de si comer chocolate agrava el acné se hace desde la década de los 60 donde hicieron varios estudios siendo uno de los mas importantes uno que se hizo en 1969 con un grupo de 65 presos a los que se les dio de comer chocolate y resolvieron la prueba con un negativo, ahora bien en el 2011 se crítico este estudio y se realizaron otros, con grupos de personas desde Corea, Tailandia y no se ha llegado a ninguna conclusión científica que asegure que comer chocolate agrave el acné.

Desde mi posición como experta en belleza y tras miles de casos estudiados relativos al acné diré, que a mi juicio,el chocolate no agrava el acné siempre que comer chocolate se haga de forma moderada, debiendo elegir el negro sin azucares ni aditivos, este chocolate presenta muchos flavonoides que son antoixidantes potentes, siendo además el chocolate antidrepresivo, baja el colesterol regula la tensión arterial y aporta muchos nutrientes.

Pero, además comer chocolate, el alimento de los dioses tiene ventajas para la flora bacteriana intestinal que está involucrada en la piel, la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en el intestino y tienen una función esencial de convertir los alimentos en metabolitos óptimos y una microbiota alterada consigue permeabilizar el intestino lo que provoca un déficit de algunos nutrientes y desórdenes tanto gastrointestinales como de piel agravando los casos de acné, dermatitis y rosácea.

Para mantener sana la microbiota intestinal debes huir de alimentos procesados, golosinas, bollería industrial,bebidas azucaradas, debes aumentar la ingesta de frutas, verduras, fibras, incluso el café el té y como no el chocolate son los grandes aliados de la microbiota y debes reducir tus niveles de estrés, porque el estrés obliga a tu organismo a liberar cortisol,que es un inflamatorio y desestabiliza la microbiota.

Como conclusión te diré qué comer chocolate es bueno para el cerebro, para el ánimo, y para la piel pero debemos encuadrarlo dentro de una rutina ordenada de comidas en las que debes comer de todo pero evitando algunos alimentos que de sobra sabes tienen efectos adversos y pocas ventajas y el chocolate no es uno de ellos.

*Cuca Miquel es coach de belleza en Todo en belleza.

