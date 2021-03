Gisele Bündchen y Diane Kruger se han copiado el modelito. Son guapas, famosas, con tipazo y dinero pero, como nos ha pasado a todos alguna vez, han coincidido en la elección de su vestido para un evento. Como ya les pasó a Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon que lucieron la misma americana, la modelo y la actriz lucen con garbo el mismo vestido.

Y es que, aunque tengas estilistas y asesores, coincidir con los looks que más se llevan es algo que le puede pasar a cualquiera. Gisele y Diane no han sido las únicas que se han vestido igual. Leona Lewis y Rosario Dawson o Liv Tyler y Kate Winslet también han coincidido en sus estilismos como ya les pasó a Blake Lively y Gigi Hadid. ¿Quieres ver todas las coincidencias?

Leona Lewis y Rosario Dawson vestidas de azul



Este vestido kimono con lentejuelas azules de Diane von Furstenberg siempre nos ha parecido espectacular. Muchas celebrities lo han elegido para lucirlo en presentaciones o sobre la alfombra roja. La cantante británica lo llevó atado por detrás mientras que la actriz estadounidense, más acertada, prefirió llevarlo a la cintura para definir más su silueta y lucir pierna. Las dos optaron por zapatos de plataforma de la misma marca que el vestido pero se diferencian, y mucho, en el peinado: Leona lo lució suelto mientras que Dawson estaba perfecta con un recogido vintage.

Liv Tyler y Kate Winslet apuestan por el bicolor

No nos extraña que las dos actrices hayan caído rendidas ante este diseño de Stella McCartney: el corte, sin mangas y con el largo por debajo de la rodilla, no puede ser más elegante. La combinación de los dos colores es un acierto porque marca la silueta y hace tipazo, pero sienta mucho mejor el azul de Liv que el tono nude elegido por la protagonista de 'Titanic'. Además, el peinado de la hija del líder de Aerosmith, rizado y hacia un lado, es ideal y los salones en negro, mucho más acertados que los peep toe de plataforma de Yves Saint Laurent de Winslet.

Gisele Bündchen y Diane Kruger no se cortan



La actriz y la modelo brasileña se enamoraron al unísono de este ajustado vestido cut out de Mugler. El diseño juega con la elegancia del 'black & white', una de las tendencias de esta primavera, y los cortes sexys en falda y zona de la cintura. Mientras que Diane combinó con sandalias blancas, Gisele prefirió el tono más oscuro y completó con un brazalete en bronce. Ambas optaron por el cabello suelto, son muy estilosas y están guapísimas, pero lo sentimos por la actriz alemana: es imposible ganar a la todopoderosa Bündchen.

