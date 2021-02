blake lively y gigi hadid, vestidas igual

Blake Lively y Gigi Hadid son rubias, con tipazo y tienen el mismo gusto para vestir. La actriz y la modelo han lucido, como nadie, el mismo modelito de Chanel y aunque Gigi lo hizo por exigencias de la pasarela, lo cierto es que cada una adaptó el look a su estilo.

La mujer de Ryan Reynolds y la novia de Zayn Malik, que acaban de ser padres de una niña no son las únicas que han coincidido con su elección estilística. La modelo Ann-Kathrin Götze y la cantante Wu Xuanyi también eligieron el mismo jersey y los mismo les pasó con modelito de Gucci a las actrices Naomi Harris y Linda Carter. ¿Quieres verlas?

Naomie Harris y Linda Carter, echar el lazo

Éste es un claro ejemplo de cómo un mismo look puede ser uno de los más sofisticados y elegantes de la fiesta o, por el contrario, estar entre los peores. Se trata del mismo diseño de la firma italiana Gucci, con pantalones en azul eléctrico y top péplum ribeteado con strass. Mientras la prota de la mítica serie de los 70 ‘Mujer Maravilla’ opta por tapar el escote, Naomie prefiere lucirlo en todo su esplendor y por eso el resultado es muy distinto. Además, las sandalias de la actriz de ‘Rampage’ y su peinado liso son un plus para destacar con su estilismo.

Ann-Kathrin Götze y Wu Xuanyi, con V de Valentino

Jersey de lana (1.300 €) o algodón de Valentino y distintas formas de combinarlo. La top alemana, casada con el futbolista Mario Götze desde hace tres años, lo lleva con blazer de Saint Laurent y pantalones de cuero de Louis Vuitton. Muy estilosa, con el cabello recogido en coleta, está guapísima. La cantante china, miembro de 'Cosmic Girls', prefiere la versión en blanco y negro, que combina con falda en gasa de volantes de la misma firma y complementos también en negro. Le sobra el sombrero, por eso esta vez nos quedamos con el look de la modelo.

Blake Lively y Gigi Hadid, dos mujeres y un estampado

Este diseño de pantalones culotte con estampado pata de gallo, de Chanel, nos parece maravilloso. La modelo lo lució sobre la pasarela de Chanel con accesorios combinados en blanco y negro y está súper chic. Aunque a las dos les sienta de maravilla, a nosotros nos gusta más la versión de la actriz de ‘El secreto de Adaline’: Blake adaptó el modelo visto en el desfile y cambio los botines por zapatos. Además, añadió con mucho acierto un cinturón de la misma firma y lo lució con más escote. Su peinado, sin diadema y en semirrecogido, resulta también más natural.

