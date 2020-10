Gigi Hadid y Winnie Harlow nos lo ponen muy difícil esta semana a la hora de elegir a cuál de las dos le sienta mejor el mismo vestido. Las dos super modelos han demostrado tener el mismo gusto a la hora de elegir su estilismo y se han plantado el mismo modelazo estilo novia que nos tiene también loc@s por aquí. Una vez más, las famosas pretenden ponernos a prueba y que hagamos de jueces imparciales para decidir a quién le sienta mejor un mismo diseño. Y es que las celebrities tienen últimamente la dichosa manía de vestirse igual, de copiarse unas a otras los modelitos. Con la de diseñadores que hay por el mundo y la de pasta que tienen ellas en sus cuentas corrientes para pagar vestidos únicos, empezamos a pensar que lo de vestirse igual lo hacen a propósito para darnos trabajo con esta sección.

Esta semana las que más nos han hecho comernos el coco a la hora de decidir han sido Gigi Hadid y Winnie Harlow, pero ojo que no han sido las únicas famosas en hacernos currar. La cantante Celine Dion y la modelo Karlie Kloss también han lucido el mismo vestido, así como las actrices Jenna Dewan y Nicole Kidman, eso sí, ellas al menos han tenido el detalle de elegirlo colores diferentes.

Gigi Hadid y Winnie Harlow, dos novias perfectas

¿Cómo elegir entre las dos modelos la que mejor luce este diseño en blanco nupcial de Brandon Maxwell? Gigi lo llevó en la pasarela durante un desfile de la marca en Nueva York y Winnie decidió lucirlo meses después en unos premios de moda en Londres. La mayor diferencia es que, mientras Hadid, que se convirtió en madre hace muy poco, lleva como accesorio unos pendientes XL en la misma tonalidad, la top canadiense prefiere combinarlo con anillos Swarovski en color ámbar. Esto le da un toque personal que a nosotros nos ha conquistado. ¡Winnie, por muy poco, pero nos quedamos contigo!

Jenna Dewan y Nicole Kidman, la clave está en el color

A las dos les sienta de maravilla este vestido con los hombros al aire y detalle de plumas en el escote que firma Marchesa. La gran diferencia es el color: fucsia para Dewan y de terciopelo negro en el caso de Kidman. Evidentemente es un diseño para grandes ocasiones, como la alfombra roja en la que ambas posan, pero es cierto que la actriz de 'Big little lies' y 'El escándalo' apuesta por la elegancia máxima con sus complementos, perfectamente combinados. El recogido de Nicole también suma puntos frente al peinado más informal de la prota de 'Step Up'.

Celine Dion y Karlie Kloss, por la raja de tu falda

Los cortes asimétricos son los protagonistas de este diseño en largo y negro de Thierry Mugler. Por este motivo, y como el vestido en sí ya es bastante llamativo, lo más recomendable es no abusar de los accesorios, y esto lo cumple a la perfección la supermodelo estadounidense. Karlie Kloss lleva un clutch y unos labios de maquillaje oscuro combinados con el resto del look. La cantante, a la que le gusta llamar la atención con sus estilismos, añade un conjunto de joyas de brillantes, muy espectaculares, sí, pero innecesarias para un modelo tan atrevido.¡Esta vez apostamos por Karlie!

