Esta semana, Lady Gaga y Kerry Washington nos lo han puesto difícil para decidir a quién le sienta mejor el mismo modelito. Porque sí, una semana más, nuestras celebrities han vuelto a coincidir con idéntico look en sus eventos o paseos. ¡Ni que comprasen en tiendas low cost como el resto de los mortales cuando es más fácil coincidir! La cantante y la actriz confiaron en el mismo vestido de la diseñadora Tanya Taylor pero ¿a quién le sienta mejor?

Y Lady Gaga y Kerry Washington no son las únicas que han coincidido con el mismo look. Kendall Jenner y Nicky Hilton también han lucido los mismos pantalones algo que también han hecho Camila Alves y Constance Jablonski. ¿Nos ayudas a elegir a tus favoritas?

Kendall Jenner y Nicky Hilton se apuntan a los pantalones cargo

Estos pantalones tipo cargo en verde y de la marca Ronny Kobo son perfectos para llevar a cualquier hora del día. Las dos los lucen estupendamente, cada una en su estilo. Jenner, más sexy, lleva crop top con cazadora biker en piel y, como accesorios, bolso y stilettos combinados en color negro. La hermana de Paris prefiere un estilismo más informal y lleva la camiseta, también en color oscuro, pero con el largo hasta la cintura. Además, en lugar de incómodos taconazos, apuesta por zapatillas planas de esparto y un bolso animal print. Nos encanta.

Camila Alves y Constance Jablonski viajan a los años 70

Hay que tomar nota de estos pantalones, más anchos y de campana, porque son una de las tendencias de este invierno. La modelo, casada con el actor Matthew McConaughey, lo combina con jersey de rayas, botas de plataforma, gorra de lana azul y le da un toque personal con las gafas del mismo color. La modelo francesa prefiere un estilo con notas hippies y apuesta por una camiseta blanca de Stella McCartney y chaqueta con flecos de la misma diseñadora. Lo que más nos ha gustado es que decida rematar el look con zapatillas deportivas. Está ideal.

Kerry Washington y Lady Gaga, la cuestión está en el color

¡Cómo nos ha gustado este vestido estampado firmado por Tanya Taylor! Una en naranja y otra en coral, las dos están guapísimas, pero nos quedamos con el resultado de la actriz de ‘Scandal’. Kerry lo combina con bolso bandolera en blanco y sandalias tricolor que estilizan aún más sus piernas. Aquí es donde la cantante se equivoca: sus zapatos de tiras atados al tobillo producen el efecto contrario. Una lástima porque ésta es de las pocas veces que Lady Gaga elige un outfit más discreto que los extravagantes modelos a los que nos tiene acostumbrados.

