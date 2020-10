Una semana más, nuestras 'celebrities' se han paseado por medio mundo luciendo palmito pero siempre respetando las medidas sanitarias de cada país. Ellas están divinas de la muerte pero ¡qué casualidad! que, hay ocasiones, en las que nuestras famosas han elegido el mismo modelito para acudir a un evento. ¿Estas chicas no tienen unas estilistas que les asesoren? Porque imagina que podría pasar si dos de ellas coinciden en el mismo lugar con el mismo look. ¡Tierra trágame!

Pero la verdad es que estas coincidencias estilísticas nos vienen de perlas para esta sección en la que nos preguntamos a quién le sienta mejor el look elegido. Esta semana, Victoria Beckham, Olivia Culpo, Lena Dunham, Brie Larson, Chiara Ferragni y Mila Kunis aparecen en la lista de 'copiotas'. ¿Quieres verlas? Vota tu favorita ¿Arrancamos?

Mila Kunis y Chiara Ferragni, unidas por unas botas

Agencias

A nosotros nos ha encantado este estilismo por el contraste de las botas mosquetero en rojo con la combinación en blanco y negro. Cada una con su toque personal, las dos saben lucirlo de maravilla, pero nos quedamos con la influencer italiana, embarazada ahora de su segundo hijo. El detalle de llevar la blazer cruzada abrochada es el punto justo que necesita este look para convertirse en una opción de lo más elegante. Mila, en cambio, apuesta por la informalidad, con la chaqueta abierta y el vestido camisero más expuesto, y por eso pierde este duelo...



Lena Dunham y Brie Larson 'viajan' al espacio

Agencias

La dos actrices saben cuál es la mejor manera de poner una nota de diversión a los looks invernales. El jersey de Apollo USA by Coach es de lo más original y, si además tienes varios colores para elegir, mucho mejor. La protagonista de ‘Capitana Marvel’ prefiere el tono azul claro, que lleva sobre una camiseta blanca perfectamente combinada. En conjunto, una propuesta mucho más luminosa que el color negro por el que opta Dunham. El peinado de Larson, suelto y con ondas naturales, es también mucho más acertado que el recogido aparentemente desaliñado de Lena.

Victoria Beckham y Olivia Culpo con traje y pose

Agencias

Poco puede hacer la estilosa diseñadora frente a la ex Miss Universo Olivia Culpo. Este conjunto de blusa y pantalón pertenece a una colección que Beckham creó para Target (una conocida cadena americana de grandes almacenes). Aunque a Victoria le encanta llevar los pantalones extra largos, en esta ocasión no le favorece lo más mínimo. A Culpo le sientan mucho mejor, al igual que la blusa, que lleva abotonada hasta el cuello. Las gafas negras y el bolso en color blanco son el toque que necesitas para convertir este estilismo en el perfecto working look.



