Cada semana, en nuestra sección de 'peor vestidas', nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo se puede tener tanto dinero y tan poco gusto vistiendo? Está claro que, como el dicho, Dios da pan a quien no tiene dientes, porque si nosotras tuviéramos su cuenta bancaria... ¡iríamos de punta en blanco siempre! A veces es culpa suya, pero otras habría que despedir al estilista. Sea como sea, estos looks son imperdonables, y a estas celebrities las hemos tenido que meter aquí, porque no se podía ir peor... ¡atención a los modelitos, que no tienen pérdida!

Cardi B, retro y desfasado

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nadie espera ver a la rapera estadounidense con un vestido romántico y discreto, pero esto es pasarse. Le encanta llamar la atención ¡y vaya si lo ha conseguido! Su mal gusto es tan terrible que esto no cuela ni de disfraz de Halloween.

Ana Mena, la fiera de mi niña

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Qué atrevida! Este look de la cantante no hay por dónde pillarlo. En el escenario todo tiene un pase porque se trata de un espectáculo, pero sobre la alfombra, en una presentación y para posar ante los medios, no podemos darlo por válido.

Alicia Vikander se pasa de la raya

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mira que es mona esta chica y tiene un gusto exquisito… pero esta vez se equivoca. ¡Y de qué manera! Los leggings de rayas son muy poco favorecedores y en el caso de la actriz de ‘La chica danesa’ arruinan su estilismo.



Milena Smit, a la vista

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una cosa es optar por detalles con transparencias y otra llevarlas en la ropa interior, ¡y la ropa interior al aire! La prota de ‘No matarás’ se pasó con el sujetador. Da igual que el look fuera de Gucci, así no se va a una presentación.

Salma Hayek con sombrero y a lo loco

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Somos fans de las combinaciones que arriesgan, pero no se pueden llevar prendas sin ton ni son. La blusa de lunares en verde con el terciopelo rojo de la chaqueta y el sombrero es demasiado. Y, ¿por qué lleva los pantalones desabrochados?

Maggie Civantos, por los pelos

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La actriz se ha colocado un look dorado de lo más navideño y nos ha dejado impactados… pero para mal. La combinación de las transparencias y los brillos con los zapatos nude es un horror, pero el peinado no hay quien lo apruebe.

Buenas compras de octubre Vestido camisero vichy Cortefiel 79,99 € - 29,99 € COMPRAR Bolso hobo Abbacino 79 € - 47,40 € COMPRAR Vestido de punto Cortefiel 49,99 € - 24,99 € COMPRAR Botines estilo militar XTI 64,95 € - 39,95 € COMPRAR Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 € Aceite de ricino Bionoble 13,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io