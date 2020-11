Batalla de famosas: Lauren Santo Domingo y Julianne Moore eligen el mismo vestido pero no cada una lo lleva a su manera... ¿A quién le sienta mejor?

Aunque haya miles de estilismos disponibles, nuestras famosas se empeñan en copiarse las unas a las otras, y claro, las comparaciones son odiosas...

¿Alguna vez has vivido ese momento de 'tierra trágame' al encontrarte a alguien con tu mismo vestido? Yo sí. Y es lo normal cuando llevas prendas low-cost pero, claro, que le pase a las celebs con firmas de Haute Couture y de marcas no aptas para todos los bolsillos ya son palabras mayores. Muchas famosas también se han pensado: "¿Qué hace esa con MI vestido?"; "Pues no queda mal con los complementos que lleva ella"; "No me lo vuelto a poner..". Lo cierto es que para ellas es un marrón pero a nosotros, ¡qué le vamos a hacer... Nos encanta! Os traemos tres ejemplos que lo demuestran a la perfección, tres tandas de bellezones a las que hemos pillado con el mismo diseño. Pero la pareja que más nos ha llamado la atención es la de Kim Kardashian y Zoe Saldana. ¿Por qué? Porque demuestran cómo un mismo vestido puede ser un acierto o un desastre (sí, la influencer estaba embaraza pero el corte del vestido no es el que mejor queda en su estado). El duelo estilístico apunta a una clara ganadora, pero como aquí somos muy democráticos preferimos que elijas tú a quién le queda mejor, así que esperamos tu voto en nuestra encuesta.

Kim Kardashian y Zoe Saldana, estilo 'babydoll'

Vale, es cierto que la empresaria lució este vestido de Lanvin hace años, cuando estaba embarazada, pero eso no significa que tengamos que darlo por bueno, ni mucho menos. Con nido de abeja, en nude y marcando la cintura es una exageración la manera en que destaca su escote. Horroroso y vulgar, muy vulgar. La actriz de 'Avatar', en cambio, lo llevó poco después y el resultado no tiene nda que ver. Más estilizada, lo combinó además con zapatos de tacón con puntera de cristal también de Lanvin. Kardashian prefirió unos stilettos nude con pulsera al tobillo de Christian Louboutin.

Debi Mazar y Jennifer Lopez, en blanco y negro

La actriz de 'Arde Madrid' estaba bastante más delgada cuando se puso este vestido de escote palabra de honor firmado por Oscar de la Renta. Hay que dejar claro que la delgadez, sobre todo la extrema, nunca es sinónimo de glamour y elegancia. A nosotros nos gusta mucho más cómo lo luce la cantante y actriz, guapísima con un total look en negro. El recogido, con dos mechones sueltos, y el color de piel de JLo contribuyen también a un outfit más favorecedor. Debi, en cambio, se equivoca con unos pendientes largos poco apropiados para la forma de su rostro.

Chrissy Teigen y Selena Gomez, elegancia en corto

Modelo y cantante lucen de manera espectacular este minivestido drapeado de Vera Wang, pero con algunas diferencias. Teigen se decanta por un modelo de escote asimétrico y prescinde del encaje y las transparencias. Además, elige accesorios en nude y dorado, combinados con los tonos del estampado. Pero lo que nos hace decidirnos por ella es su peinado de melena ondulada y hacia un lado. Selena prefiere un recogido retro y una versión vintage del diseño de Wang, con el drapeado en el centro, y salones a juego con el encaje del escote.

