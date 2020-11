Descubrimos cómo es Renata Zanchi, la explosiva y divertida nueva colaboradora de 'Zapeando'.

La italiana también es modelo, por eso posó a la perfección con los estilismos más elegantes para este otoño.



, la nueva colaboradora de 'Zapeando', el programa que presenta Dani Mateo en La Sexta, nos demuestra en nuestra cita con ella en el Hotel CoolRooms Palacio de Atocha, en pleno centro de la capital, que da la medida: como(87/60/91), comunicadora (¡habla siete idiomas!) y apuesta segura para un programa con(lo pasamos genial con ella, que nunca perdió la sonrisa). ¿Algún defecto? “¡Muchos!..., nos confiesa.

Polifacética a más no poder, la italiana no solo nos desvela algunos de sus secretos, sino que además nos trae los modelos más elegantes para ser toda una estrella este otoño.

Háblanos de tu trabajo en ‘Zapeando’, ¿te veremos siempre los jueves o tienes pensado estar algún día más?

De momento sólo voy un día a la semana. Tampoco puedo asegurarte que vaya a ser siempre un jueves. Todo depende de la actualidad del país y de las necesidades del guión. Ya sabes, la actualidad manda.

No es la primera vez que estás en La Sexta…

Estuve en el año 2011, en el programa ‘Mucho que perder, poco que ganar’ que presentaba Anabel Alonso.

Renata con vestido brillante, 350 € y botas, 375 €, ambas de Maje y pendientes de Patricia Nicolás, 89 €. Gema Checa

Ya hace casi diez años de eso, ¿recuerdas cómo surgió aquella oportunidad?

Hice un casting con la productora del programa aprovechando que estaba en un shooting en Madrid y fue bien… ¡Me cogieron! Dos semanas después estaba en pantalla como reportera.

Has trabajado en la televisión de EE UU…

Me enteré de que en el canal estadounidense ESPN Deportes estaban buscando la futura reportera/o para los Mundiales de fútbol y envié mi candidatura. Fue muy divertido, porque me preparé un vídeo casero con un mando de televisión como micro.

Pero ya habías empezado tu carrera como modelo. ¿A qué edad?

Pronto, tenía sólo 14 años, una cría.

¿Fue algo casual o te habías preparado en alguna escuela de modelaje?

Totalmente casual. Mis hermanos querían ganarse un dinerito extra durante el verano y un día decidí acompañarles a la agencia y ahí fue donde me vieron. Era muy alta, empezó todo como un juego. Pero he dado el 100% de mí desde el minuto uno.

Y no dejaste de lado tus estudios. ¿Eras buena estudiante?

Me licencié en Mediazione Linguistica e Culturale por la Universidad de Milán y con nota final 110/110 Cum Laude. Siempre he sido muy empollona.

Me han contado que hablas hasta siete idiomas…

Estudie inglés, francés y alemán en la High School y, más tarde, ruso en la Uni. Al mudarme a España aprendí castellano y catalán. Amo los idiomas y al viajar tanto por mi trabajo de modelo y vivir varias etapas de mi vida en el extranjero he podido practicarlos y perfeccionarlos.

La italiana está muy guapa con vestido de Zara, 29,95 €; pendientes de Patricia Nicolás, 79 € y manoletinas de Magrit, c. p. v. Gema Checa

Pasarelas, televisión… Te falta dar el paso a la gran pantalla, ¿te ves como actriz?

De pequeña jugaba a ser presentadora con una cuchara de madera como micro. Cantaba, bailaba… Quiero aprender y crecer en el medio. No cierro ninguna puerta a priori.

Además, tienes tu propia línea de ropa y complementos: Renata Zanchi Collection...

Surgió cuando vivía en Miami. Creé la gorrita con mis iniciales (modelo Corso Como de mi colección) para protegerme del sol. No encontraba ninguna que me gustase, que fuera con estilo, pero simple, de algodón, cómoda y bien hecha. La gente me paraba por la calle preguntándome dónde la había comprado, y allí se encendió una lucecita en mi cabeza.

Eres toda una influencer y arrasas en redes, como tu compañera Cristina Pedroche. ¿Soléis hablar de moda las dos?

Todavía no nos conocemos tanto, no coincidimos siempre en plató, pero estoy segura de que entre la moda, los animales, la buena cocina, el deporte y los bailes que nos marcamos en TikTok, podríamos liarla durante horas (risas).

¿Conoces a su chico, David Muñoz? ¿Has estado en su restaurante?

Todavía no he tenido el honor, pero por supuesto que me encantaría conocerle e ir al restaurante.

En televisión eres divertida y espontánea. En la intimidad, ¿eres igual?

¡Ups! Tendrían que contestar otros a esta pregunta, y sin que yo estuviera cerca, para que no haya presión,

Has dicho que te gustan los animales…

Sí, tengo un pequeño chihuahua que se llama Giulio, en honor a Giulio Cesare. Ya tiene 10 años. Es muy simpático y en casa manda él. ¡Hasta tiene pasaporte!

La colaboradora luce vestido largo plisado de Colette, c. p. v; brazalete de La Morenita, 210 €., cinturón, 60 € y pendientes, 18,75, los dos de Casilda Finat y sandalias de Magrit, 420 €. Gema Checa

¿Dónde pasaste el confinamiento, en España o en Italia?

En casa, en Barcelona.

¿Qué aprendiste de todo ese tiempo encerrada?

Que no se puede recortar la Sanidad, que no es posible que tengan que parar países enteros porque el sistema sanitario no esté preparado. Y que hay que vivir el presente, porque es lo único que existe.

No sueles hablar mucho de tu novio. Tienes pareja, ¿verdad?

Sí, es emprendedor y tiene varias actividades empresariales. Estamos juntos desde hace trece años.

¿Eres muy niñera?

Ahora que soy tía de un niño y una niña, sí. Hacen conmigo lo que quieren. Algún día me gustaría formar una familia con hijos.

Y como italiana, seguro que tu pasta es exquisita. ¿Quién cocina en casa?

Cocino yo, y créeme, mejor así (risas).

Además de a tus amigos, ¿a quién le harías una pasta de medianoche?

Al Papa Francisco, me encantaría conocerle y sé que apreciaría mis “spaghetti alla carbonara”.

Muy guapa con top, 12,95 € y falda asimétrica, 49,95 €, ambos de Zara; americana de Parosh, 496 €; pendientes de Patricia Nicolás, 85 € y zapatos de Zara , 39,95 €. Gema Checa

¿Te gustaría quedarte en España?

Soy adicta a mi trabajo. Viviré donde me lleve mi profesión. A España ya la considero mi segundo país. Mi padre nació en Madrid, aunque es italiano.

Guapa, simpática, inteligente… ¿Algún defecto?

¡Muchos! Admito ser muy estricta conmigo misma –estoy aprendiendo a ser más flexible– y disciplinada, pero también cabezota y un poco desordenada.

Si no hubieras sido modelo o presentadora, ¿a qué te dedicarías?

Quizás veterinaria, por mi amor por los animales. O psicóloga criminal.

¿Cómo te ves dentro de diez años?

Espero que en forma y con salud, que es lo único que cuenta.

Los básicos de belleza de Renata Zanchi

Cedida por la marca

Karité Hydra crema de día hidratación y brillo René Furterer por 17,75 €.

Karité Hydra champú hidratación y brillo René Furterer por 16,10 € .

Karité Hydra mascarilla hidratación y brillo René Furterer por 37,90 €.

Style Spary Texturizante René Furterer por 19,05 €.

Ayudante de foto: Sara Guillén. Estilista: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer. Agradecimientos: Hotel CoolRooms Palacio de Atocha Calle Atocha, 34. Madrid.

