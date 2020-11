Torito se confies a y nos habla sobre su infancia, su enfermedad, su amor, su hijo y sus sueños.

Torito es el personaje tras el que se esconde para realizar sus entrevistas en televisión y prensa (fue colaborador de ‘QMD!’ y siguió en ‘Primera Línea’). Pero ha llegado el momento de dejarle un rato a un lado para que su ‘alter ego’, Quique Jiménez, se presente y nos hable de sus aspiraciones profesionales y del tipo “de lo más normal” que asegura ser cuando está en casa con su marido, Raúl, y su peque de tres años, Nathan. Ellos son sus dos amores y de los dos nos habla. Pero además descubrimos facetas de Torito que desconocíamos. ¿Imaginabas, por ejemplo, que el colaborador de 'Viva la vida' es muy tímido? Pero ojo que se sincera tanto, tanto que hasta nos cuenta cómo fue su infancia.

Por otro lado, no te pierdas la faceta de Torito como modelo y ficha los looks con los que ha posado para nuestra fotógrafa Gema Checa. Si quieres copiar el estilo del reportero, te lo ponemos muy fácil porque desgranamos, prenda a prenda, todos sus conjuntos.

Torito posa con chaqueta de esmoquin, 215,99 €, y pantalón, 49,99 €, ambos de Asos; camisa de Zara, 19,95 €; zapatillas de New Balance, 100 €. Gema Checa

De entrevistador a entrevistado, ¿en qué lado te sientes más cómodo?

¡En tu lado! Devuélveme el sitio (risas). Soy un tío súper tímido.

No hay quien se lo crea…

La gente cree que lo digo por dar penita (risas), pero es verdad. Cuando era pequeño y tenía que hacer una exposición, no dormía la noche anterior. Lo pasaba fatal. Aún hoy, en directo, me pongo nervioso…

¿Eras un empollón?

No, pero siempre he sido muy meticuloso y perfeccionista. He sido el niño perfecto.

Y tu hijo, ¿cómo es? ¿Travieso?

No, es mi mismo rollo. De hecho, en el confinamiento se lo ha pasado bomba. Tanto que, cuando nos dejaron salir a la calle, él no quería…

¿A qué juegas con él?

A todo (risas): nos disfrazamos, bailamos… Como Elsa Pataky, menos dejarle pintar las paredes… ¡Mi marido tiene dos niños en casa!

¿Y no se tira de los pelos?

No, porque nos tiene entretenidos a los dos… El problema era cuando no estaba el niño… (risas).

A Torito le sienta genial la parka larga de Zara, 99,95 €; el jersey de Samsoe, 129,95 € y los botines de Massimo Dutti, 99,95 €. Gema Checa

¿Cómo eres como pareja?

Después del confinamiento no sé ni cómo soy… Pero a los dos nos gusta mucho estar en casa, hacer cenas en la terraza… ¡Llevamos 13 años juntos!

¿Nunca habéis tenido una crisis?

No nos habíamos peleado nunca hasta el confinamiento…

Después del encierro, mucha gente ha necesitado apoyo psicológico.

Yo no, pero porque soy fuerte y me gusta resolver las cosas a mí solo. A veces no es la mejor opción, pero soy así. ¡Hasta con el niño! Pero es verdad que, en algún momento de mi vida, un psicólogo me hubiera venido bien. Esta profesión es muy dura y desde que están las redes sociales, más. Tienes que ser muy fuerte para que no te afecte.

Este verano dijiste que no te sentías valorado.

Encerrado me cuestioné muchas cosas. Y lo que dije, lo pienso: en 18 años, en Telecinco nunca me han llamado para un casting.

¿Qué te gustaría hacer?

Siempre he dicho que me gustaría presentar un formato pequeño, aunque sea de verano, para quitarme la espinita.

¿En qué formato te ves?

Pues, por ejemplo, un concurso como el que hago los fines de semana en la televisión balear. Tiene mucho éxito. Ellos sí contaron conmigo, pero a nivel nacional nunca lo han hecho. No sé si se piensan que soy caro (risas). Mira, hace poco me ofrecí para ‘La casa fuerte’, pero me dijeron que ya estaba cogido el puesto. Algún día dejará de estar ocupado…

¡Seguro que sí!

Me gustaría hacer algo más porque económicamente trabajar un día a la semana… Pero es difícil si no quieres hablar de tu vida privada…

¿Y un reality?

Me lo han ofrecido, pero por ahora no. Yo hago un papel y ahí la gente dejaría de ver a Torito para ver a Quique. Hay cosas de mí que no me gusta que se vean.

¿Como qué?

Tengo mucho genio y me cabreo… ja, ja, ja.

¿Alguna vez te has cabreado trabajando?

Uy, en 18 años, imagínate… Una vez con un futbolista, me fui sin entrevistarle. Y Miguel Bosé me echó de una rueda de prensa. Desde entonces bajo el micro cada vez que lo veo…





Torito, rodeado de ropa, con jersey graffity de Bershka, 29,99 €; pantalón de Massimo Dutti, 49,95 €; y zapatillas de Bershka, 25,19 €. Gema Checa

También confesaste que estás enfermo…

Sí (se emociona). Quería que la gente entendiera que detrás del bufón hay una persona. Y que yo también me podría sentar en los platós a contar mis mierdas, pero el estar en un programa de corazón, sin hablar de corazón, es más difícil. Pero es lo que he decidido.

¿Pero estás bien?

Sí, está controlado, pero no quiero hablar del tema… Lo hice porque después de quince años lo necesitaba. Nadie sabía nada, ni el programa, ni Emma García, sólo mis padres, mi hermana y mi marido Raúl.

¿Qué te dijeron?

Pues a mi padre, por ejemplo, no le gustó. Yo en ese tiempo, a veces, he estado en directo y me he encontrado muy mal. Y hacer reír cuando tu corazón llora es muy difícil. Pero me prometí que no voy a hablar del tema porque es duro para mí.

¿Te duele más desde que eres padre?

No, desde que nació Nathan las cosas me dan más igual. A él le enseño que no tiene que avergonzarse de nada. Tengo que demostrarle que vive en una familia normal. Está bien que en casa vea besos, pero en la calle también.

Te daba miedo que a él le importara tener dos padres.

Eso lo dije cuando no hablaba. Ahora conoce todo su proceso y le preguntamos si le gustaría tener una mamá y dice que no, porque entonces no tendría dos papis. Los niños te enseñan mucho…

¿Os lanzáis a por otro?

No, porque el proceso es súper largo. Antes de Nathan perdimos un bebé y fueron dos años y medio de espera. Nos ha salido tan bien, que tenemos miedo de que se tuerza algo. Además, Nathan no quiere tener hermanos…

¿Te ves dentro de diez años en la tele?

Me encantaría, pero no voy a mendigar. Soy un tío con la autoestima muy alta y de los pocos que hace lo que quiere en Mediaset. Los reportajes son míos de principio a fin. Cuando esto no pueda ser así, no sé… No esperaba llegar tan lejos cuando empecé. Estudié Bellas Artes y hacía decorados cuando hice un casting con Jordi González. Me encanta la tele, pero no ser famoso.



El reportero salta con traje de Asos, 281,94 €; camisa de Zara, 39,95 € y zapatillas Victoria, 64,90 €. Gema Checa

¿Tienes plan B?

No, pero lo buscaré. Lo he pensado estos días con lo de María Teresa Campos. Qué lástima que no montara una productora…

¿Cómo ves lo que le pasa?

Creo que se han pasado en muchos casos con ella. La tele es muy dura y creo que nunca debió hacer el reality.

Ahora trabajas con sus hijas, Terelu y Carmen…

Sí. A mí me cae todo el mundo bien (risas).

¿Tienes amigos en la tele?

No, pero porque mi mundo está fuera de ella. Nunca he ido a muchas cosas porque no he tenido muy claro si querían invitar a Torito o a Quique.

Si conociésemos a Quique, ¿qué es lo que más nos sorprendería?

Soy un tío súper normal. Por eso, cuando estoy en el día a día y me encuentro a alguien que busca a Torito, me chirría. Me gusta la tele, pero no ser famoso.

¿Cocinas?

No, pero tengo que aprender porque quiero ir a ‘MasterChef’. Es mi Benidorm televisivo (risas)...

Conociste a tu marido por casualidad…

Sí, en un hotel. Nos dieron la misma habitación… Y él no había probado varón, como diría Parada…

¿A ti te gustó?

Sí, pero fue un trabajito…

¿Y has tenido muchos desengaños amorosos?

No, porque no me había enamorado nunca. He tenido mucho más sexo que amor. He estado con muchas tías y con muchos tíos para decidir que los prefería a ellos. Ahora sólo soy de mi marido.

Para acabar, ¡pide un deseo!

Me encantaría ver a mi hijo por un agujerito con 30 años y que fuera feliz. Si eso pasara, después ya me puedo morir.

