Jessica Alba y Georgina Chapman compiten en elegancia con el mismo vestido.



Se acumulan los duelos de famosas luchando por ser quien lleve mejor el mismo modelito: Amal Clooney y Cardi B, Freida Pinto y Jane Krakowski, y Kate Beckinsale y Karoluna Kurkova.

Sí, lo sabemos, las comparaciones son odiosas pero ¿y lo bien que nos lo pasamos comparando los estilismos de las celebrities? La culpa es de ellas que nos lo ponen en bandeja al pasearse por las alfombras rojas luciendo los mismos vestidos. Parece que mucha pasta que tengas en el banco, mucho vestidor cuajado de modelitos y mucho estilista dispuesto a aconsejarlas, las famosas no atienden a razones y terminan copiándose unas a otras, con mejor o peor suerte.

En el caso de esta semana, con peor suerte porque lo de Amal Clooney y Cardi B podría ser considerado delito. La rapera se ha plantado la misma prenda que la mujer de George Clooney pero con un resultado muy diferente... Mejor, juzga tú...





Amal Clooney y Cardi B, en cueros

Agencias

Aquí tenemos la prueba de cómo un mismo diseño puede crear un look de sobresaliente o, por el contrario, unirse al grupo de desastres estilísticos. Este original trench bicolor firmado por Alexander Wang no necesita demasiados complementos para destacar, pero sí ir acompañado de un vestido, falda o pantalón. La señora de Clooney hace lo correcto y lleva debajo un traje del mismo tono y completa con stilettos en nude y pañuelo al cuello. Pero la rapera Cardi B está horrible con escotazo, botas altas, turbante, maxi joyas y un atrevido body. Demasiado vulgar.

Kate Beckinsale y Karolina Kurkova, unidas por una americana

Agencias





Esta americana de la firma Parker es perfecta para acompañar un look de día. La actriz de la saga ‘Underworld’, Kate Beckinsale, quiso apostar por el traje completo del diseñador, aunque los pantalones no le sientan del todo bien. Sin embargo, la supermodelo checa Karolina Kurkova está ideal porque apuesta por un estilismo menos recargado y opta por combinar esta americana con jeans pitillos en negro. La blusa azul eléctrico, las sandalias planas a juego y un bolso espectacular con estampado de cebra son un plus para que su look sea el más favorecedor.

Freida Pinto y Jane Krakowski se copian hasta las sandalias

Agencias

Las dos actrices eligen este dos piezas con escote halter y falda de tubo en tonos dorado, plata y rosa metalizados del diseñador indio Bibhu Mohapatra. Y no sólo eso, que también combinaron con sandalias minimal de tiras prácticamente idénticas. Por eso este duelo de estilo está tan reñido, tanto que casi hay que elegir al azar cuál nos gusta más. Vamos a decantarnos por Pinto, que añade un bolso caja ideal para completar el look, mientras que la actriz de ‘Ally McBeal’ o ‘Los Picapiedra en Viva Rock Vegas’ prefiere prescindir de este complemento.

