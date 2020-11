Somos fans de la cantante Lola Índigo, pero con este look de cuero negro propio de Halloween, reconocemos que nos da hasta miedito...

Todavía no entendemos cómo las famosas la pifian cuando salen a la calle. Echa un vistazo al look 'patriota' de Phoebe Price.

Ya está aquí nuestro ranking favorito de la semana: el de las peor vestidas de la semana. Hemos buceado en nuestros archivos para buscar los looks menos acertados de las famosas y, algunos de ellos, nos han dejado sin palabras. A pesar de tener el dinero y varios asesores y estilistas, estos looks son el claro ejemplo de que las famosas no siempre aciertan. Que si mezcla de topos con rayas, pantalones manchados de pintura, mascarillas incorporadas a los vestidos y volantes que son capaces de crear agujetas en los brazos. Pero para nosotros, la peor, con nota, es Paris Hilton y sus cadenas cruzadas. ¿Lo más bonito de su estilismo? Su adorable perrito.

PARIS HILTON El lado oscuro

Agencia

Lo único que nos gusta del look de la rica heredera es su perrito. El resto es todo un despropósito: leggings de cuero, sudadera de Hello Kitty, cadenas cruzadas, botines de plataforma… ¡Con la de modelos que tiene en su armario!

ASHLEY ROBERTS Agitado, no mezclado

Agencia

La bailarina y cantante, miembro del grupo de chicas Pussycat Dolls, ha llevado uno de los modelos más arriesgados de los últimos días. Nos gusta que se atreva con la mezcla de estilos y estampado, pero hay que hacerlo con más gusto.

RAQUEL MEROÑO Exceso minimal

Agencia

A la concursante de 'MasterChef Celebrity 5' le encanta el estilo rockero, y a nosotros nos parece muy bien pero hay que darle más caña a ese estilismo. No es que vaya horrorosa, porque ella es muy mona, pero sí bastante sosa.

ALDO COMAS Pintor que pintas con amor…

Agencia

El marido de Macarena Gómez se ha tomado tan en serio lo de pintar que no le importa lucir unos pantalones blancos con manchas sospechosas. Que sí, formará parte del diseño, pero combinado con sombrero hasta parece un descuido.

LOTTIE MOSS De incógnito

Agencia

A estas alturas de la pandemia, todos sabemos que el uso de mascarillas no sólo es obligatorio, también muy recomendable. Pero la hermana de Kate Moss se lo toma al pie de la letra y la lleva incorporada al vestido. ¡Qué incómodo!

MARÍA PELÁEZ De rojo… ¡Y olé!

Agencia

La cantante andaluza, que recogió uno de los Premios Radiolé en su última edición, quiso hacer un homenaje a la moda flamenca, pero no resultó. Mono rojo animal print, muchos brillos, volantes sin ton ni son…

Especial Black Friday Blusa Cortefiel 29,99 € - 9,99 € COMPRAR Chaqueta de punto Fórmula Joven 25,99 € - 12,99 € COMPRAR Funda de móvil Cortefiel 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Sérum sólido MILK MAKEUP 11,99 € - 3,60 € COMPRAR Depiladora facial Braun 139,99 € - 79,99 € Tratamiento facial TONYMOLY 10 € - 3 € COMPRAR Plancha de pelo Babyliss 119,90 € - 49,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io