Amazon Black Friday 2020: Un purificador de aire versátil por debajo de 300 euros

El purificador de aire de Levoit LV-H133 tiene un CADR de 400

A la hora de decidir qué purificador de aire te interesa más debes tener en cuenta los metros cuadrados del espacio en el que lo vas a instalar y luego te tienes que fijar en la clasificación CADR, que no es otra cosa que la tasa de suministro de aire limpio. Mide en metros cúbicos de aire por hora la velocidad de limpieza del purificador para eliminar el humo, el polvo y el polen. Para que te hagas una idea, para una habitación de 20 metros cuadrados y unos 3 metros de alto, el CADR recomendado es de 210. Para 30 metros cuadrados, la recomendación ya pasa a 300-310 metros cúbicos de aire por hora. Luego tienes que decidir para qué lo quieres exactamente y qué tipo de ventilación tienes habitualmente en casa. Lo ideal es comprar siempre un modelo que esté diseñado para un área más grande de lo que necesitas, revisando siempre las críticas de ruido (a más espacio, por lo general, más ruido). Y, por supuesto, debes tener en cuenta que no elimina virus, ni es un sustituto de la ventilación y de las medidas básicas de prevención de contagios.

El purificador de aire de Levoit LV-H133 tiene un CADR de 400 con lo que, al menos, para 40 metros cuadrados, aprox, te da de sobra (siempre quítale diez metros cuadrados a las indicaciones del fabricante para asegurarte, ya que debes tener en cuenta la altura de los techos y la ventilación de las estancias: hay habitaciones que siempre son más difíciles de ventilar). Lleva un filtro HEPA (una certificación oficial que garantiza la eficacia a la hora de eliminar partículas ultrafinas como polvo, polen o moho), además de un filtro de carbón activo que pueden filtrar el 99,97% de polvo, polen, ácaros y contaminación del aire de PM 2.5 y un pre-filtro para atrapar pelos de mascota. Y es también 100% libre de ozono (no utiliza ni UV, ni iones), otro punto que debes tener en cuenta.

Amazon Levoit Purificador de Aire para Hogar y Oficina con Filtro HEPA, Hasta 95 m², Indicador de Calidad del Aire, Temporizador, 3 Niveles, Función Memoria, para Alergia, Tabaco, Caspa de Mascotas, LV-H133 Levoit amazon.es 239,99 € Comprar

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io