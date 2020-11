Kim Kardashian y Zoe Saldana eligen el mismo vestido.



Las famosas muestran su falta de originalidad a la hora de elegir sus estilismos y aparecen vestidas iguales.



Una semana más, nuestras celebrities favoritas lo han vuelto a hacer: SE HAN COPIADO. Sí lo que habéis leído, se han copiado el look y además descaradamente. Nada de inspirarse en las elecciones de vestuario de otras para elegir el suyo propio, no, no hablamos de que se ponen la misma prenda, exactamente la misma. Y es que por mucho dinero que tengan las famosas en la cuenta corriente y muchos estilistas para aconsejarles, no hay semana que no pillemos a más de dos luciendo el mismo estilismo en las alfombras rojas más exclusivas. Jessica Alba y Georgina Chapman, por ejemplo, posan encantadas de la vida con el mismo vestido negro de Marchesa, que sí, es muy bonito pero ¿de verdad no había otros para elegir? Y ojo que no han sido las únicas celebrities vestidas iguales, pasa y descubre quiénes más se han copiado unas a otras.

Freida Pinto y Kate Hudson, dos colores para un mismo vestido

Agencias

Este vestido, diseño de Maria Lucia Hohan, es una apuesta muy arriesgada por varios motivos. Primero, sus tirantes son demasiado finos, lo cual exige unos brazos bien torneados, y segundo, por el efecto cut out de los laterales, que, si bien se trata de tela de gasa en tono nude, sólo favorece a las más delgadas. Si nos quedamos con Kate Hudson, la actriz de ‘Cómo perder a un chico en diez días’ es por su elección del modelo metalizado en dorado. Muy de tendencia, la gran abertura en la pierna es también un plus para un look que resulta más sexy que el de Pinto.

Rosie Huntington-Whiteley y Gal Gadot, de tiros largos

Agencias

Este dos piezas de Tom Ford, de vestido escote palabra de honor y chaqueta torera, es espectacular, una de las propuestas más elegantes del diseñador y director de cine estadounidense. El resultado en ambas es perfecto porque tienen tipazo para lucirlo, pero a nosotros nos gusta más la modelo británica por elegir el vestido en color champagne, todo un acierto para las grandes ocasiones. Gal Gadot, la actriz de ‘Wonder Woman’ prefiere el negro, elegante, sí, pero muy serio, especialmente cuando se trata de un modelo de largo hasta los pies.

Jessica Alba y Georgina Chapman, entre medias anda el juego

Agencias

El vestido mini de encaje y con drapeado en la cintura no puede ser más ideal. Firmado por Marchesa, marca de moda fundada por Georgina Chapman, ex mujer del polémico productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, es perfecto para asistir a un cóctel e incluso a una alfombra roja de noche. Aunque la propia Chapman defiende muy bien su creación, nosotros nos rendimos al exquisito gusto de la intérprete de ‘Los 4 fantásticos’, que añade pendientes largos y medias tupidas negras a su look, logrando un resultado mucho más elegante.

