Drew Barrymore nos tiene encandilados por su buen corazón pero eso no quita para que haya que darle un toque cuando se viste fatal.

La actriz ya ha dejado ver en otras ocasiones que no pone mucha atención a la hora de vestirse para salir a la calle.



Ahora que el invierno está cada vez más cerca no hemos podido evitar fijarnos en este look de Drew Barrymore y traerlo hasta aquí como ejemplo de lo que no deberías ponerte nunca por mucho frío que haga a partir de ahora. La actriz es una monada pero deja de serlo un poco cuando decide abrigarse como si no hubiera un mañana y lanzarse a las calles de Nueva York embutida en varias capas, totalmente inconexas entre sí. Solo por ello Drew se ha coronado esta semana como la famosa peor vestida y mira que no lo ha tenido fácil porque ha tenido a grandes estrellas como Heidi Klum pisándole los talones.





Drew Barrymore, el retorno del Yeti

Gtres

A juzgar por su vestimenta, parece que la actriz está paseando por las gélidas tierras del Polo Norte... Son las calles de Nueva York, donde también hace mucho frío, pero no para ir con un look estilo ‘abominable hombre de las nieves’.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Heidi Klum, mix salvaje

GTRES

La modelo alemana tiene un tipazo y es lógico que quiera lucirlo a toda costa, pero no nos vale que se ponga cualquier cosa. La camisa vaquera y la cazadora verde militar no están mal, pero el top animal print con mallas a juego es de lo peor.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lily Allen, en versión XL



Gtres

Los abrigos de peluche, ya sean cortos o largos, son muy calentitos sí, pero no estilizan demasiado y más aún si son enormes y con un estampado de dudoso gusto. La cantante británica tampoco es muy alta y esta combinación, con vaqueros anchos, no le favorece en absoluto.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ashley Roberts, menos es más...

Gtres

La cantante del grupo The Pussycat Dolls aparece con frecuencia en estas páginas. No dudamos que tiene muy buenas intenciones a la hora de arreglarse, pero para un look de día transparencias, bordados y brillos son too much.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Kymberly Garner, con plumas y a lo loco

Gtres

La diseñadora de los trajes de baño favoritos de las celebrities debe pensar que por ser guapa y tener cuerpazo todo lo va a lucir estupendamente. No entendemos la utilidad del plumas corto y el top para combatir el clima londinense.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Beatriz Jarrín se pasa de dorada

Gtres

La presentadora y colaboradora de La Sexta (‘Arusitys’) no conoce el ‘menos es más’. Acudió en Madrid al Festival Cine por Mujeres de esta guisa. Se lo puso todo: botas doradas con cinturón a juego y mascarilla de tachuelas en la mano.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io