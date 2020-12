Lydia Lozano nos sorprende con un accesorio totalmente personalizado.

nos sorprende con un accesorio totalmente personalizado. El estilo de la periodista es totalmente ecléctico.

Eso es lo que hemos pensado al ver a la periodista paseándose por la calle a ella misma. Sí, como lo lees, no nos hemos vuelto locos. La colaboradora de 'Sálvame' siempre ha destacado no solo por las noticias sagaces que da en su programa (que también), tampoco solo por su arte bailando el 'chuminero' (que también), ni solo por su facilidad para derramar lágrimas en directo (que también), sino que Lydia Lozano también destaca por su inconfundible estilo a la hora de vestir. La periodista no es para nada aburrida a la hora de elegir vestuario y suele deslumbrar con estilismos muy originales y llenos de color que llaman la atención.

Esta vez, la mujer de Charlie ha conseguido llamar nuestra atención y la de todo el mundo luciendo un complemento totalmente único que explica nuestra afirmación de que se ha sacado a pasear a ella misma. Y es que Lydia Lozano se atreve a colgarse un bolso estampado con su propia cara.

Gtres

¡Lydia Lozano, al cuadrado! No dudamos que la colaboradora de 'Sálvame' sea guapa, que sí lo es, pero llevar tu imagen impresa en el shopping bag nos parece demasiado. Aunque si lo que quiere es mantener alejados a los cacos, es un buen sistema antirrobo… Pero no, el retrato que aparece en el bolso es obra de Victoria Picazzo, una pintora autodidacta y maquilladora que realiza ‘bolsos cuadro’ que han enamorado también a otros rostros del programa como María Patiño o Mila Ximénez. Sin duda, la mejor publicidad para la artista…

Gtres





This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vamos que Lydia Lozano no solo se lleva su careto colgado del hombro, sino que presume de tener toda una obra de arte en forma de accesorio. Un lujazo al que también se han rendido otras famosas como Bibiana Fernández o Rocío Flores, aunque en este caso la joven prefirió que fuera el rostro de su abuela Rocío Jurado y no el suyo propio el que protagonizara el bolso.

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io