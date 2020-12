Sara Carbonero recuerda el día que su marido, Iker Casillas, sufrió un infarto.

La periodista y empresario presume de estilo incluso ¡en chándal!

Sara Carbonero se marca un 'chandalismo' en toda regla. Eso sí, hay que reconocer que es un 'chandalismo' deluxe y con mucho estilo. Y es que se ponga lo que se ponga, la periodista y empresaria crea escuela. Así que a buen seguro, a partir de ahora, el look de Sara Carbonero se convertirá en tendencia. La mujer de Iker Casillas se ha paseado por las calles de Madrid con un conjunto de sudadera crop y pantalón jogger con bolsillos con la inscripción Brooklyn 1980, de Zara, una combinación que va a ser uno de los más deseados de la temporada y que, oye para qué negarlo, es un estilismo ideal para el teletrabajo en estos tiempos de confinamiento.

Un chándal muy mono y además económico porque, en total, la periodista se ha gastado solo 33 euros escasos. Aunque es cierto que Sara Carbonero remata el look con unas botas Ugg bien calentitas y cómodas, pero también tirando a caras porque cuestan unos 200 euros. Además, Sara combina las botas con un bolso de ante marrón con flecos.



Lagencia

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carbonero, que se ha adaptado plenamente a su nueva vida en Madrid, no para. Además de su empresa de moda Slow Love, en la que es socia con Isabel Jiménez y ahora se vende en Cortefiel, acaba de presentar su colección de joyas Agatha by Sara, de Agatha Paris. La mujer de Iker Casillas, como confesó días pasados en el programa ‘Corazón’ de TVE, se encuentra bien y “en calma, confiada”.



Lagencia

Además, Sara Carbonero no deja de recibir cariño de la gente: la cantante Lorena Gómez, mujer de René Ramos, le ha dedicado una versión de su canción favorita ‘The reason’, de la banda Hoobastank, algo que Sara ha agradecido de corazón en redes.

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io