Drew Barrymore decide vestirse en plan 'mujer de las nieves' y se equivoca.

y se equivoca. Paris Hilton demuestra que ser millonaria no es sinónimo de vestir bien.

Lo han vuelto a hacer, sí, las celebrities han vuelto a lucir sus peores looks, a pasearse por la calle y por las alfombras rojas con estilismos de dudoso gusto que nos dejan con la boca abierta, pero que nos dan material para sacarte una sonrisa con esta sección semanal y eso nos gusta. Lo que no nos gusta tanto son las pintas con las que hemos pillado a la rapera Cardi B en esta ocasión. La cantante ha llevado al extremo lo de llamar la atención y se ha paseado de noche en pleno otoño, casi invierno, medio desnuda tirando de transparencias y con un accesorio que no sabemos ni cómo calificar, pero con el que, lo reconocemos, nos da hasta miedo.

Alyssa Milano, buenas noches

Gtres

La actriz de ‘Embrujadas’ no estaba nada favorecida con este vestido camisero blanco con estrellas de lentejuelas incrustadas. Más que un look de alfombra roja, parece un camisón retro para irse a dormir, así que ¡felices sueños Alyssa!

Cardi B, tápame

Gtres



Nos parece muy bien que la rapera se suba a un escenario dispuesta a llamar la atención. Pero cuando sales a la calle, querida, más vale que te cambies o te pongas un abrigo pero no te pasees con un mono totalmente transparente que nos da frío solo mirarte. ¡Lo del pasamontañas a modo de mascarilla estampada con calavera en plan Halloween trasnochado es el colmo!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Selena Gómez, corte de mangas

Gtres

La cantante es monísima, sí, y también nos encanta su peinado, pero ese diseño nude palabra de honor parece bastante incómodo. Si se mueve un poco más de la cuenta, se podría quedar sin modelito. Cuidado, Selena. Demasiado original y la culpa de todo la tienen esas mangas que no sabemos cómo calificar.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mischa Barton, para salir corriendo

Gtres

Es difícil reconocerla, pero es ella, Mischa Barton, la misma actriz que nos conquistó en 2003 con la serie ‘The OC’. Últimamente sólo es famosa por sus estilismos horribles. Lo del cárdigan negro está bien, o llamémoslo mejor la chaqueta de punto que le has robado a la abuela, pero combinarlo con el chándal color amarillo flúor…

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Luna, sacar pecho

Daniel Gonzalez GTRES

Sí, el ‘black & white’ es tendencia y lo hiciste genial en las cocinas de ‘MasterChef’, pero Luna en cuestión de estilo patinas. ¿Quién te aconsejó para mezclar vestido camisero, leggings efecto cuero, bralette y botas cowboy?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Anne Marie, echar el lazo

Getty

Vestido extracorto, escotazo, tirantes minimal, lazos por doquier, joyas brillantes… La artista británica Anne Marie ha elegido lo que se conoce como un look ‘too much’, vamos que se ha pasado. Con lo mona que estaría con un modelito más discreto.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

















This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io