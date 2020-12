Irina Shayk se ha equivocado. Sí, así con todas las letras. La modelo se ha equivocado a la hora de elegir entre las cientos de prendas que tendrá en su deslumbrante vestidor y ha terminado echándose a las calles de Nueva York con un conjunto nada favorecedor. Mira que el estilo militar tiene su punto, pero Irina se ha venido arriba con tanto verde y tanto estampado de camuflaje mezclando prendas sin sentido alguno.

Y nosotros nos preguntamos, ¿pero esta chica no ha aprendido nada de los grandes diseñadores para los que ha desfilado? Así que sintiéndolo mucho, por un look militar nada recomendable Irina Shayk se ha ganado el primer puesto de la famosa peor vestida de la semana.

Pero ojo que la modelo no es la única que ha lucido un modelito nada favorecedor. Irina llega acompañada de otras celebrities que se han ganado con sus looks imposibles un puesto en este ranking de las famosas peor vestidas. Pasean y vean...





Anne Heche, bicolor

Gtres

Por mucho que sonría, la actriz Anne Heche no parecía estar nada cómoda posando con este modelito. Muy pasado de moda, ni siquiera queda bien como diseño vintage. ¡Qué pena! Donde esté un vestido de gasa multicolor…

Beatriz Tajuelo, mix cegador

Jesus Briones GTRES

La influencer y ex de Albert Rivera no tiene término medio. Beatriz Tajuelo quiso arriesgar tanto con este look que se pasó, y mucho, combinando tanta tendencia: leggings efecto piel, camisa satinada en azul y, para colmo, stilettos nude.

Irina Shayk, rompan filas



Gtres

Cuando la top se baja de las pasarelas se transforma. Adiós a su buen gusto y a las prendas femeninas. Está bien que sienta pasión por el estilo militar, pero Irina Shayk hemos de decirte que el plumas en verde es demasiado. Lo único bueno, la mochila infantil de su hija.

Bella Hadid, ¿frío yo?

Gtres

Nunca entenderemos esa obsesión por llevar un crop top veraniego con cazadoras invernales. Por muy modelo que seas, esto no queda nada bien. El imperdible en el pantalón, horror, y el bolso mini no pega nada. Bella, ¿qué te ha pasado?

Rita Ora, perdida entre volantes

Getty Images

Apostó por este diseño de Giambattista Valli en los MTV Ema’s 2020 y se equivocó porque para nada es de su estilo. Aunque el tocado de diadema y red nos encanta, el vestido, repleto de volantes y tul, es muy difícil de llevar.

Winnie Harlow se pasa de la raya

Getty Images

Nos encanta la top canadiense, pero no tenía el día cuando eligió este minivestido de complicada falda asimétrica firmado por Moschino. De escote palabra de honor y rayas por todas partes, no le sirvió a Winnie Harlow para ser, ni de lejos, la más elegante.

