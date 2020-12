Melody está de estreno y, además, enamorada. La cantante lanza su nuevo tema 'Cosas del amor'. Su padrino musical, El Fary, estaría orgulloso de lo lejos que ha llegado aquella chiquilla que saltó a la fama cantando y danzando al ritmo de ‘El baile del gorila’. A sus 30 años, aquella niña sigue consiguiendo una tarea para muchos imposible: vivir de la música. La verdad es que sus padres acertaron al ponerle nombre: Melodía Ruiz Gutiérrez. Melody sigue triunfando con sus melodías. Y bien podría hacerlo también como modelo, porque Melody ha posado para nuestro fotógrafo como una auténtica profesional para mostrarnos las tendencias de esta temporada.

Una sesión de fotos durante la que además nos ha abierto su corazón haciéndonos un montón de confesiones. ¡No te la pierdas!



Nueva canción, ‘Cosas del amor’...

Sí, llega a mi vida en un momento especial. La quería sacar en marzo, pero tuve que cortar todo. Quería una canción que tuviese un punto de amor, poder compartirla con el público y que se pudiera bailar. Cuando la escuché, me la quedé. Ahora más que nunca tenemos que tener amor.

Melody posa con conjunto de top y falda de Marciano, 119€ y 179 €, y zapatos de Úrsula Mascaró, 199 €. Fernando Roi

¿Cómo te ha afectado la pandemia en tu trabajo?

Yo tenía una gira, tanto en España como en el extranjero, pero se ha caído casi todo. Espero que el año que viene se piense en una solución para que se hagan conciertos, porque hay mucha gente que vive de esto.

¿Personalmente, has aprendido algo?

A aceptar las cosas. Me he dado cuenta de que tú quieres que haya cosas que se hagan de otra forma, pero no puede ser. Hay que aceptarlas y tener paciencia.

¿No tenías paciencia?

Sí, pero ahora tengo otro nivel de paciencia. He pasado a otra dimensión.

Te conocimos la primera vez que cantaste en público en el aniversario de la revista ‘Diez Minutos’, en el Florida Park de Madrid, cuando te presentó El Fary. Has sido una niña prodigio.

A día de hoy veo los vídeos y me sorprende que tan pequeña actuara de una forma tan natural. Lo entiendo porque vengo de una familia de artistas, pero es sorprendente cómo cuando te gusta tanto una cosa la puedes llevar a cabo de forma natural a una edad tan temprana.

La cantante está guapísima con un vestido de Zara, 15,95 €; botines de charol de Guess, 169 €, y collar de Madamoiselle Coline, 170 €. Fernando Roi

Marisol, bueno, Pepa Flores, llegó a decir que se había llegado a sentir explotada, ¿tú te has sentido así alguna vez, explotada?

Nunca. Si volviera atrás haría lo mismo. Si yo tuviera una hija la apoyaría hasta el fin del mundo si quisiera ser cantante. Pero esto no es un camino de rosas. Eso me lo dijo mi madre.

¿Crees que has podido perder algo de tu infancia o juventud?

Yo creo que no. He ganado. Cuando tú te quieres dedicar a una profesión, hay cosas que te pierdes. Yo me he perdido estar momentos con mis amigos, pero cantar es mi vida. Cada persona tiene una misión en la vida y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo he cantado en muchos escenarios y eso es el sueño de cualquier artista. He tenido la suerte de poder cumplirlo.

¿Mantienes las mismas amistades?

Ahora tengo más. Conservo muchas amistades. Yo soy una persona muy sociable.

Tu padrino fue El Fary, ¿qué te enseñó?

Que fuera yo misma. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos preparando el disco y me conoció muy bien. Veía que era una chica muy sencilla y que me gustaba pasármelo bien. El mundo del espectáculo es muy bonito, pero nosotros somos personas normales.

Melody luce jersey y falda de BSB, 75 € y 75 € c/u; sandalias de Úrsula Mascaró, 249 €, y cadena de Madamoiselle Coline, 245 €. Fernando Roi

Siempre has sido muy folclórica.

Hay muchas veces que me lo dicen y es un orgullo. En España tenemos la suerte que han nacido grandes artistas, que son ídolos en el mundo entero.

De todas esas estrellas que has conocido, ¿quién te ha llamado más la atención?

Tuve la suerte de conocer a Rocío Jurado y me encantó. Era una mujer muy llana. Otra artista que me sorprendió muchísimo fue Rocío Dúrcal, era una mujer maravillosa, amable.

Siempre se hace la misma pregunta: ¿Rocío Jurado o Isabel Pantoja?

Son artistas muy diferentes, no tienen nada que ver, aunque sean del mundo del folclore. Rocío tenía un portento de voz, y creo que cantaba mejor en directo que en el disco. Y la Pantoja se mueve en el escenario con mucha magia. De Rocío me acuerdo que me decía que tenía muchas ganas de que fuera a su casa porque sus hijos eran muy fans míos. Pero nunca pudo ser.

Melody viste un abrigo de Golden Rose, 29,95 €; body de Women’secret, 29,95 €; pantalón de Pinko, 190 €; boina de Sfera, 9,99 €, y collar de Madamoiselle Coline, 170 €. Fernando Roi

¿Te gustaría cantar con Isabel?

Nunca me lo he planteado, pero sí.

Te hemos conocido siendo una niña, ¿cómo te ves dentro de diez años?

Yo quiero seguir en el mundo del arte, porque me siento mejor que nunca. Los años son experiencia. Me gustaría hacer cosas de televisión y me encantaría hacer algo como actriz.

¿Te lo han ofrecido?

Me han ofrecido muchos papeles y he hecho cosas puntuales. Pero no me he sentido a gusto.

Esta canción que acabas de lanzar se llama ‘Cosas del amor’. ¿Cómo se enamora a Melody?

Yo me enamoro con la sencillez, la naturalidad, la simpatía.

¿Es fácil tener pareja siendo artista?

¡No! No es fácil ni sin ser artista (risas).

¿Algún chico te ha dicho que no le gustaba tu profesión?

No. Yo pertenezco al mundo del espectáculo, pero luego en mi vida personal intento desconectar.

La joven está muy sexy con chaqueta, top y bermudas de Zara, 39, 95 €, 15,95 € y 29,95 €, y zapatos de Christian Louboutin, 628,05 €. Fernando Roi

¿Eres dramática cuando tienes mal de amores?

Yo soy llorona y muy sentimental.

¿Te han roto muchas veces el corazón?

No tantas.

¿Tienes pareja?

Sí, estoy enamorada. Pero ahora mismo hay muchas cosas que no se pueden hacer como quisieras, como viajar… En el amor estoy feliz y tranquila. Una cosa que he aprendido durante este confinamiento es vivir cada día. No se pueden hacer muchos planes de futuro.

Tu hermano te acompaña grabándote para las redes. ¿Eres de las artistas que quiere siempre tener cerca a su familia?

Hay que rodearse de buena gente, y no importa si son o no de tu familia. Tiene que ser gente que le guste tu proyecto.

¿Te ha fallado mucha gente a lo largo de tu carrera?

Claro. Pero no lo he visto como una traición, son cosas que pasan en el camino.

Tu madre te advirtió cómo era este mundo porque lo conoce, ¿cómo has conseguido mantener los pies en la tierra?

He tenido una familia muy buena que ha sabido crear buenos valores. Me han felicitado cuando lo he hecho bien, pero también me han parado los pies.

¿Te molesta que se refieran a ti como ‘La niña del gorila’?

A mí no me molesta que me llamen niña. Es una parte de mi vida y, si no estuviera orgullosa, estaría equivocada porque me ha dado y me da muchas satisfacciones. Yo soy trabajadora y sigo trabajando.

Los básicos de belleza de Melody

Cedidas por la marca

Spray de fijación fuerte, Wind, 10,45 €.

Crema hidratante de peinado, Revamp, 17,25 €.

Crema efecto vintage, Mat, 17 €.

Crema de brillo Red Carpet, 23,20 €. Todo de Cotril.

Ayudante de fotografía: Carlos Hidalgo. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Nieves Olmo para Cotril. Agradecimientos: Sua. El asador Triciclo. Calle de Moratín, 22. Madrid. Tele.: 915 277 165.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io