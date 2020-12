No es la primera vez que JLo está en nuestra lista

No te pierdas otros rankings de peor vestidas

Sabemos que ser famosa no es fácil, porque hay que ir de punta en blanco tanto si te apetece como si no, pero parece que a algunas eso les da lo mismo. Ni siquiera es una excusa para ellas estar en el firmamento de estrellas de Hollywood, porque si tienen que plantarse un chandal o un modelito imposible, lo hacen. ¿Qué puede pasar, si sólo bajan a hacer la compra o dar un paseíto? Pues pasa que todos los paparazzis las pillas así, con estas PINTAS de agárrate y no te menees. desde luego... ¡Con lo baratito que les sale un estilista! Al menos para que les ayude a combinar colores, porque algunas... ¡madre mía!

Jennifer Lopez, un 3

Gtres

Que la cantante tenía frío, nos ha quedado bastante claro. Se coloca el pijama más calentito que tiene, un abrigo maravilloso encima, las Ugg y... ¡A la calle! Pero lo peor es esa mascarilla brilli brilli, ¡qué espanto!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Karol G, un 0

Gtres

Qué manía con llevar el look deportivo al extremo y, además, intentar parecer sexy. Esto es un despropósito, por muy Balenciaga que sea. El colmo del look son los botines blancos con plataforma. ¡No hay por dónde pillarlos!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tyra Banks, un 2

Gtres

¿Qué fue de aquella top model que nos dejaba con la boca abierta cada vez que la veíamos desfilar? Por más que se empeñe en combinar los colores del pañuelo con el verde del pantalón, no podemos darle buena nota. Una lástima…

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Olivia Baglivi, un 4

Gtres

Tenemos que reconocer que, por mucho que se lleven los estampados de cuadros, no a todo el mundo le quedan igual de bien. La actriz de ‘Rosalinda’ se equivoca juntando la camisa y el pantalón en el mismo outfit.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sebastián Yatra, un 5

Getty Images

El cantante colombiano es la bomba, nos encanta su música y es muy divertido, pero discrepamos de su gusto al vestir. Estas prendas, por separado y combinadas con colores básicos, sí, pero este total look no nos convence ni un poco.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nicki Minaj, un 0

Gtres

Si queréis transformar un look de princesa en una mamarrachada, aquí tenéis el mejor ejemplo. En el carnaval de Río de Janeiro se hubiera llevado el primer premio. Para una fiesta o un estreno, esto es inadmisible.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io