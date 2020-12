Fabio y Violeta se someten a un test de compatibilidad como pareja.

Los looks con los que Violeta arrasará estas navidades

Esta Navidad va a ser muy diferentes a la de otros años, pero eso no significa que no la hagamos especial. Aunque no vayan a ser unas fiestas en donde reinen las lentejuelas, la música y los bailes, eso no significa que no elijas tus mejores looks para sentirte poderosa. Así lo ha pensado Violeta Mangriñán, que tiene todo listo para estar perfecta estas fiestas.

"Vais a tener unas cuantas ideas para estas navidades, porque aunque la situación sea un poco atípica, eso no significa que no vayamos a poder monas", comentaba la 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a sus seguidores en su canal de 'mtmad'. Junto a Natalia Peró, su diseñadora de confianza, Violeta ha preparado diferentes outfits para triunfar en Nochebuena y Nochevieja. La joven contaba con un jurado muy especial, Fabio y su perrita Canela valoraban los looks de Violeta y puntuaban para saber cuál es el más apropiado.

Primer look de la noche: un mono de pantalón corto, estilo Chanel negro y de charol con detalles en dorados y gran escote. "Buena opción para Nochevieja", decía Violeta mientras que Fabio la puntuaba con un 7. Notable para el primer look.

"Creo que este va a ser mi opción para Fin de año", comentaba con el segundo look. Vestido azul noche con detalles en plateado. Un look muy de fiesta y a la vez elegante. El traje lo tiene todo: plumas, espalda al aire, hombreras y brillantes. Perfecto para estas fechas.

¡Vamos con el tercer look navideño!, del mismo estilo: vestido entallado negro con trasparencias y detalle con plumas. "No es tan rompedor como los otros, pero es muy bonito", y Fabio le daba una puntuación altísima.

"Este si no me lo pongo para Nochevieja, me lo pongo para comprar el pan", y es que el cuarto vestido de la ex tronista era de todo menos sencillo. Se trataba de un vestido negro charol con un gran adorno en el centro, ¡como si toda ella fuera un regalo! "9,50 le doy a este", comentaba Fabio.

"Esperemos que este nuevo año nos haga olvidar el 2020", comentaba la pareja mientras que desvelaban que, lo más probable, contasen en otro vídeo sus planes para estas fiestas.

