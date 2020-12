Con las fiestas de Navidad a la vuelta de la esquina, y aunque estemos viviendo una pandemia y debas compartirlas sólo con tus convivientes, no olvides que tu piel se merece también unos mimos después del año que hemos pasado. Seguro que harás decenas de videollamadas con tus familiares y amigos, y es posible que en esa pequeña cámara del móvil o de ordenador te hayas visto unos defectos que quizás quieras eliminar. ¿Quieres lucir radiante en tus videollamadas o en tus cenas presenciales? Te daré unos consejos:



Debes limpiar tu piel a diario hasta 2 veces al día. Aunque no te maquilles debes hacerlo, porque las mascarillas provocan muchas alteraciones en la piel, así que, cuando llegues a casa, limpia bien con un producto adecuado Usa estos días ampollas flash de activos tensores a base de silicio o de vitamina C para darte luz. Déjate asesorar y póntelas antes de tu rutina habitual. Si tienes algún dispositivo mecánico de rejuvenecimiento de uso en casa -tipo galvánica o corrientes-, úsalo cada noche con tu crema, pero si no lo tienes, acuérdate de que las manos son tu mejor herramienta y puedes hacerte técnicas de automasaje con efecto de elevación de rostro: coge tu crema y hazte ligeros pellizquitos en los pómulos, con los cantos de la mano hazte amasamientos y ligeras presiones arrastrando desde el surco nasogeniano hacia las orejas. Ponte mascarillas repulpantes, o ultra hidratantes, y déjalas actuar toda la noche para que los contornos faciales se definan. Ponte bolsas de té congeladas en el párpado inferior para reducir la inflamación y mejorar el aspecto de las bolsas y las ojeras, y hazte ligeras presiones con bombeo desde el lagrimal hacia la sien. Exfóliate. Para eso, qué mejor ocasión que la entrada en el nuevo año para que visites tu centro de belleza de referencia, o adentrarte en buscar otros que ofrezcan servicios de exfoliación ultrasónica -una técnica potente de exfoliación sin dañar la piel para que los activos penetren mejor, dejando la piel más lisa, con menos imperfecciones y más tersa- También te recomiendo alguna sesión de radiofrecuencia que, a mi juicio, es la mejor herramienta anti edad.

La piel agradece mucho que le dediques tiempo, que la mimes con cremas adecuadas, que la masajees y, si además le das un extra de novedad y tecnología con equipos de radiofrecuencia adecuadas, las videollamadas serán un éxito y tu piel estará firme y radiante para que tú te veas en tu mejor versión.

Cuca Miquel, coach de belleza Cuca Miquel

