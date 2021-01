C. Tangana y su chandalismo, el peor vestido de la semana.

Cardi B. y su estilismo que no vale ni para una fiesta de disfraces.



Nicki Minaj lo ha conseguido otra vez. La cantante aparece, una vez más y ya hemos perdido la cuenta de cuántas, en la lista de las peor vestidas de la semana y, por la elección estilística que os vamos a mostrar, podemos decir que ocupa el número 1 del ranking por méritos propios.

La rapera nos ha dejado sin palabras, y no para bien, con este modelito: gafas panorámicas, escote de vértigo, collares de eslabones, un mono sujeto con un cinturón... Pero no es la única que no ha acertado con su look. Descubre otros patinazos estilísticos que se merecen estar en nuestra lista de peor vestidas. ¿Te atreves?

Hailey Baldwin, con chándal y a lo loco

Getty

Desde que la modelo se convirtió en la señora de Justin Bieber, ha perdido el norte… Al menos a la hora de vestir. Antes iba monísima a todas partes y ahora se coloca una sudadera y un pantalón y se queda tan pancha.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Maisie Williams ¡Qué cuadro!

Agencias

La actriz ha decidido tirar de mantel para hacer un traje. Qué espanto… Cualquiera de los looks que llevaba en 'Juego de Tronos' era más bonito y le sentaba mejor. El color de pelo tampoco ayuda mucho, la verdad.

Bai Ling de cabeza

Getty

La actriz de 'El laberinto rojo' nos ha dejado sin palabras al verla con la mínima expresión de un vestido. Corto, asimétrico y ajustado, ¿de verdad no tenía nada mejor en su armario? Abulta más su moño, postizo, que el resto del look.

Bella Thorne, agitado y mezclado

JB Lacroix

La intérprete se atreve con todo, cosa que nos encanta, pero de ahí a ponérselo todo en el mismo outfit, como que no. Las prendas, por separado, no están nada mal, incluso son divertidas, pero mezclarlas ha sido un error.

Nicki Minaj entre collares

Agencias

Pero… ¿qué es esto? ¡No damos crédito a las pintas que lleva la rapera! Llamar la atención parece ser su deporte favorito. Pero esta vez se ha pasado. No admitimos que salga así, medio desnuda, a la calle.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io