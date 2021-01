Juana Acosta tiene un cabello muy espeso, grueso y abundante. Aunque su forma natural es rizado, lo suele llevar liso o, en la mayoría de las ocasiones, con unas ondas ligeras. Sea de un modo o de otro, lo cierto es que la actriz colombiana triunfa siempre con todos sus peinados. Por eso, la intérprete es la modelo ideal para mostrarte todo lo que puedes hacer con tu melena si tienes el pelo largo para lucir espectacular en cualquier ocasión.

Ficha bien cómo se peina Juana Acosta para algunas de sus apariciones en la alfombra roja porque te vendrá genial de inspiración para hacer lo mismo con tu cabello. Aquí tienes cuatro propuestas de peinados perfectos para el pelo largo, así como algunos de los productos que pueden ayudarte a moldear tu melena para logararlos.

Ondas sueltas

Se consiguen gracias al calor de planchas o rizadores y favorecen a casi todos los rostros. Un consejo muy útil, si quieres probar, es que cuanto más fino sea el mechón de cabello que trabajes más pequeño será el rizo o la onda. Y para que queden sueltas, los expertos recomiendan pasar un cepillo grueso o mover con los dedos.

Raya al lado

Es uno de los peinados más socorridos y favorecedores. Traza la raya muy baja en un lateral y cruza el cabello hacia el lado. Luego, puedes Terminar con una coleta, trenza o recogido bajo.

Efecto ‘wet’

Traza la raya en medio y aplícate gomina o cera de fijación para un efecto húmedo. Sujeta ambos lados con unas horquillas detrás de las orejas y pule el largo de la melena con aceite o un producto antifrizz.

Coleta alta

No tiene mayor secreto que pulir bien el cabello para que no queden huecos. Una vez hecha la coleta, tapar la goma enrollando un mechón y sujetar con una horquilla. Y, si te atreves, ondula el largo.

Tus aliados para presumir de melena

