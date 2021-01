Lester se somete a un nuevo retoque estético

La ex concursante sorprende a sus seguidores con su nuevo cambio de 'look'

Marta Peñate ha sido una de las concursantes que más ha dado de qué hablar en 'La casa fuerte'. La joven protagonizó algunas de las broncas más sonadas del programa. Lo cierto es que tanto en este reality como en los otros dos en los que ha concursado, Marta se ha caracterizado por tener una actitud arrolladora y muy impulsiva. Ahora, se ha vuelto a convertir en noticia tras someterse a un nuevo cambio de 'look', y es que poco queda de la joven que entró a 'Gran Hermano 16'. ¿Qué se ha hecho en esta ocasión?

La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido a una peluquería para cambiar nuevamente su melena y ponerse unas largas extensiones. Ahora, vuelve a lucir una melena rubia muy favorecedora que le sienta genial a sus rasgos faciales.

Con este cambio, ya son varios los que ha realizado en su rostro. Uno de ellos fue cuando decidió quitarse el flequillo que lució cuando concursó en la casa de Guadalix de la Sierra. El siguiente lo hizo tras salir de 'La isla de las tentaciones'. En ese momento, al igual que otras famosas, decidió ponerse ácido hialurónico para aumentar sus labios. Por último, se sometió a un retoque en las cejas realizando un 'microblanding'.

Sin duda, todos estos cambios han provocado que la joven luzca muy distinta a cuando la conocimos, aunque lo cierto es que ha tenido un gran éxito en sus redes sociales con cada uno de sus cambios.



