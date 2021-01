Lo han vuelto a hacer. Sí, las celebrities han vuelto a dejarse la originalidad olvidada en casa y han vuelto a posar en las alfombras rojas copiándose descaradamente el look unas a otras. Por suerte, ahí estaba nuestro ojo avizor para pillarlas luciendo los mismos vestidos y así poder hacer eso que tanto nos gusta: comparar y elegir a quién le sienta mejor.

Si tú también quieres hacer de juez de estilismo, pasa y echa un vistazo a las tres parejas de famosas que han lucido palmito con los mismos 'trapitos' puestos. Nuestras preferidas de esta semana son Olivia Wilde y Poppy Delevingne que se han dejado llevar por su pasión por la diseñadora Stella McCartney al elegir un, cuanto menos original, vestido de rayas con escote lateral. Tenemos muy claro con cuál de las dos nos quedamos pero queremos que tú te pronuncies y luego nos digas si hemos o no coincidido...





Olivia Wilde y Poppy Delevingne, rayas bicolor

Este vestido de rayas y bajo asimétrico de Stella McCartney no es precisamente lo más apropiado para lucir en una alfombra roja, pero tanto la actriz como la modelo saben defenderlo bastante bien. Olivia Wilde, que ha empezado el año estrenando novio, lleva el cabello suelto, peep toes a todo color y prescinde de otros complementos. La hermana de Delevingne, en cambio, prefiere llevar coleta y un pequeño bolso bandolera. Hasta aquí, bien, pero lo que no nos ha gustado nada es que opte por una versión mucho más sexy, pero también más vulgar. Nos quedamos con Olivia.

Allison Williams y Adriana Lima, mix elegante

Aunque ambas están guapísimas con este vestido de Giambattista Valli, es muy difícil competir con una top model tan espectacular como Adriana Lima. Mientras Williams lleva zapatos salones en azul, la brasileña escogió sandalias negras y clutch a juego para combinar de manera perfecta con el resto del outfit. Es cierto que las dos optaron por el mismo peinado: un sencillo recogido que favorece, y mucho. Pero Adriana, además, se maquilló los labios de un rojo intenso, muy de tendencia, que en esta ocasión nos convence más.

Amy Adams y Amanda de Cadenet, con escote

La actriz de ‘Hillbilly, una elegía rural´, que se emite actualmente en Netflix, triunfa con este impecable diseño de cóctel de Roland Mouret que deja al descubierto sus hombros. Los stilettos en color nude y la sobriedad en sus complementos ponen la guinda a un estilismo elegante y formal, pero también sexy. La fotógrafa inglesa, presentadora y amiga personal de estrellas como Gwyneth Paltrow, no tiene nada que hacer en este duelo. Es el mismo vestido, sí, pero a ella le queda demasiado ‘reventón’, por no hablar de las sandalias… ¡son horribles!

