Bella Hadid le roba sin reparo el primer puesto de famos@ peor vestid@ al mismísimo C. Tangana.



Ya nos olíamos algo, pero ha tenido que venir Bella Hadid a sacarnos de dudas. Efectivamente, ser modelo no es sinónimo de tener estilo innato, ni de ir siempre presumiendo de estilo. Y es que Bella Hadid ha decidido salir de paseo con un look que todavía nos tiene en estado de shock. Mira que la chica es una monada, que luce como nadie las prendas de los diseñadores más prestigiosos sobre la pasarela y que sabe cómo conquistar a la cámara con sus mejores poses y miradas, pero no se puede ser perfecta y, en esta ocasión, la ha pifiado.

Sí, Bella Hadid es por unanimidad nuestra famosa peor vestida de la semana, pero por supuesto no viene sola. Echa un ojo a las otras celebrities que acompañan a Bella en su reinado: Irina Shayk, Kris Jenner, Katie Holmes, Leigh Lezark y la española Eugenia Martínez de Irujo (sí, aquí también tenemos horrores estilísticos que asumir, qué le vamos a hacer...).

Bella Hadid, rompe moldes

Gtres

Arriesgar con las combinaciones es una opción que a nosotros nos encanta, pero no siempre funciona... En este caso, el resultado del atrevimiento de Bella Hadid es un poco carnavalesco. Y no le ponemos menos nota porque las prendas, por separado, son geniales. Bueno el jersey quizás no tanto... y ojo a los pantalones de Playboy.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Kris Jenner, camuflaje multicolor

Gtres

Una cosa es que te guste el look militar y otra que seas adicta, lo cual es un problema estilístico. Todo en su justa medida, llevar un total look y a todo color, como hace Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, es exagerado.

Leigh Lezark, vuelve a ‘pinchar’

Gtres

Este look de la popular Dj Leigh Lezark no hay por dónde pillarlo. Entendemos que, por su profesión, le guste llamar la atención. Pero no es necesario vestirse tan estrepitosamente mal. Lo peor, las bermudas con esos zapatos acordonados.

Katie Holmes, ¿clases de pintura?

Gtres

No sabemos si la actriz Katie Holmes está de reformas en casa o ha decidido redecorar su vida… pero lo de salir a la calle con el pantalón manchado de pintura es imperdonable. Para colmo, ese recogido despeinado…

Irina Shayk, marinera de agua dulce

Gtres

Las mejores y más guapas modelos del mundo también se equivocan. Y como muestra, este look marinero de la top rusa: el plumas, la camiseta de rayas y las mallas, sí, le sientan estupendamente, pero las botas lo estropean todo. Ay, Irina que estés entre las famosas peor vestidas está empezando a ser habitual.





Eugenia Martínez de Irujo, mix complicado

Gtres

Generalmente nos gusta, y mucho, el atrevimiento de la duquesa de Montoro a la hora de vestir, pero este outfit no es precisamente uno de nuestros favoritos. Lástima, pero Eugenia Martínez de Irujo se equivoca mezclando estilos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io