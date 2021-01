Laura Fa ha sorprendido a todos sus seguidores con un cambio de look. Ha compartido unas fotos en su Instagram. Todos quedaban con la boca abierta al ver el nuevo cambio de look de la colaboradora, y es que Laura se ha unido a una de las tendencias favoritas del 2021: media melena con balayage.

¡Le queda muy bien! seguramente este nuevo peinado se lo ha pensado varias veces, porque tenía el pelo bastante 'larguito' y siempre cortar da cosilla. Pero ahí se ha atrevido a cortar por lo sano y le queda estupendamente. La periodista de Mediaset se ha puesto en manos de su estilista de confianza, y han llegado entre ambos a este espectacular cambio de look tan de moda. Un motivo de alegría tras el problema que ha vivido en 'Sálvame'.

Exactamente, el nuevo look de peinado que lleva Laura Fa se llama 'long bob'. A parte de este corte, la colaboradora de 'Sálvame' ha elegido peinarse con ondas poco marcadas y mechas más rubias. ¡Está muy favorecida! y ha recibido miles de piropos en sus fotos. "Pues me encanta el new look y creo que a vosotros también!!! Gracias por los mensajes!!!", escribía Laura en una de sus fotos de Instagram. "Que guapa por favor!!, Te sienta fenomenal...", son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Parece que el pelo corto siempre limita a hacerse otros peinados, pero no es así. Puedes optar por un recogido en una coleta, en diferentes tipos de moño. También otra opción es peinado para atrás con efecto mojado, liso recto o con ondas...con este nueva tendencia del año se puede jugar bastante y a Laura le queda genial. Mucho mejor que el look que llevaba antes. A parte, las mechas rubias siempre dan al rostro mucha más luminosidad y los tonos claros te hacen más joven. ¡Todo un acierto Laura! Nos encanta que nos comparta estos cambios igual que hizo al desvelarnos su enfermedad.

