tienen el mismo estilo a la hora de vestir. Las dos modelos se han copiado el look, pero no han sido las únicas famosas en hacerlo.



A Cara Delevingne lo de 'copiar' parece no importarle lo más mínimo. Este pasado verano, la modelo y actriz dejaba más que claro que la autenticidad para ella es otra cosa y lo demostraba al llevar en su piel el mismo tatuaje que Kaia Gerber. Pues sí, a Cara le resbala el qué dirán por su poca originalidad a la hora de elegir tatuaje, ¿podéis imaginar la importancia que le dará a que alguien pueda criticarle por 'copiar' el look a otra famosa?

Cara Delevingne y Valery Kaufman se han dejado ver luciendo el mismo modelito, exactamente el mismo. A Cara ya sabemos que le dará igual, pero ¿qué habrá pensado Valery al verse con el mismo mono que su compañera de profesión? Pues no queremos ni imaginar cómo se sentirá cuando se entere que aquí hemos decidido que su 'competidora' le ha sabido sacar mucho mejor partido y que le sienta mejor...

Cara Delevingne y Valery Kaufman, de una pieza

Las dos modelos caen rendidas ante este mono estampado de escote en pico y con cinturón de nudo firmado por Stella McCartney. Es divertidísimo y parece muy cómodo. Tener que elegir entre una de ellas resulta muy difícil, porque ambas están guapísimas. La modelo y esposa de Jared Leto lo combina muy bien con sandalias y pompón del bolso en azul, a juego con los detalles del diseño, es cierto, pero esta vez nos quedamos con Cara Delevingne. ¿El motivo? Saca más partido al generoso escote completando su look con multicollares. Está súper sexy…

Vanessa Hudgens y Kylie Minogue, en versión nude

Nos encanta este vestido mini de volantes en nude de la firma Moschino. La cantante y actriz de ‘High School Musical’ lo combina con zapatos de plataforma y está ideal. Su recogido, informal y con rizos, es también perfecto para un look tan romántico como éste, al igual que la ausencia de joyas. En cambio, la cantante australiana prefiere llevar sandalias, que no están del todo mal, pero se equivoca con los accesorios, concretamente con los brazaletes: con un diseño así es mejor llevar joyas o bisutería muy discreta, ya que los volantes llaman la atención de sobra.

Sofía Vergara y Katy B, rejilla en rojo

Es muy difícil llevar este ajustado diseño de My Revolving Closet y que te siente bien… Excepto si eres un clon de Sofia Vergara. La actriz colombiana luce en todo su esplendor con una pose de lo más sexy. Además, combina el vestido con las sandalias perfectas para conseguir un efecto aún más estilizado. A la cantante británica, aunque también lo defiende bien, el diseño le queda más largo y no resulta tan atractiva. Su mayor problema es tener enfrente a la actriz de ‘Modern family’, con la que es muy difícil competir y salir airosa.

