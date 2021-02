Nia Correia, la ganadora de 'Operación Triunfo 2020', afronta este 2021 cargada de proyectos: su último single, 'Malayerba', dará pie a un disco que saldrá este año; ha colaborado con Blas Cantó en 'Cúrame' y debutará como actriz en una serie de Netflix, ‘Érase una vez... Pero ya no’ dirigida por Manolo Caro. Ya probó en el talent que era una curranta incansable... En esta sesión de fotos, en la que Nia posa como una auténtica modelo con las tendencias de moda que más se llevan este invierno, nos demostró, además, que da gusto trabajar con ella.

Te presentaste al casting de ‘OT’, pero tú habías estudiado Actividades Físicas y Deportivas...

La música me ha interesado más incluso que el deporte. Pero, como tenía que estudiar algo sí o sí y, aunque no lo creas, el solfeo se me daba fatal, me incliné por la preparación física, que para mí siempre ha estado muy ligada a la música. Pero todo esto me duró muy poco.

¿Por qué?

Me llamaron para participar en el musical ‘El rey león’ y viajé desde Canarias a Madrid, donde aún sigo viviendo.

La cantante con blazer blanca, 249 € y pantalón a juego, 139 €, todo de Tommy Hilfiger; pañuelo de Louis Vuitton, c.p.v. y botas de Zara, 99,95 €. Ana Ruiz

¿Te costó dejar tu tierra, una isla, para vivir en el centro de la península?

Al principio tenía mucho miedo. De hecho, no quería dejar a mi gente, mi familia, yo que soy tan familiar...

Y antes de todo esto, también fuiste cheerleader.

Sí, en Canarias trabajaba para la empresa Personal plus y bailaba en los eventos deportivos, incluso llegué a estar en los Juegos Olímpicos de Londres como animadora del equipo de voley playa.

Y además bailarina… ¿Has recibido clases de danza, ballet?

Las he recibido, me encanta el baile y se me da bien, pero no soy bailarina.

También fuiste cantante y bailarina en un dinner show, en Ibiza.

Gracias a eso me di cuenta de que quería ser una showgirl. Acababa de hacer el musical “El rey león”, muy Disney, y el mundo del cabaret era muy distinto. Yo me subía al escenario y podía hacer lo que me diera la gana, sin ningún tipo de vergüenza, y eso me encantó. Me dije: “esto es lo mío”.

¿Qué has hecho con los 100.000 euros de ‘OT’?

Tengo aún mucho ahorrado, y estoy en proceso de compra de una casa familiar.

Junto a Blas Cantó acabas de lanzar 'Cúrame'. ¿Cómo surge esta colaboración?

Pensamos en alguien que tuviese una voz melódica, bonita, y Blas hace lo que quiere con su voz y encima de todo esto nos llevamos muy bien. Ha sido todo natural, no hemos forzado nada.

La canaria está guapísima, con capa de Adolfo Domínguez, 329 €; jersey, 39,95 € y short, 19,95 €, ambos de Zara, y botas de Mou Boots, 279 €. Ana Ruiz

El tema es muy romántico, ¿a quién va dedicado?

Al amor incondicional , a quien te ama de verdad. Esa persona que te deja volar y que sientes que siempre va a estar.

A tu novio, entonces… Tenías pareja cuando entraste en ‘OT’, ¿sigues con él?

Digamos que estoy feliz de la vida, y muy contenta (risas).

Háblanos de 'Malayerba', tu single.

Hay mucha gente detrás de este tema, pero me viene perfecto porque me define muchísimo y define cómo será el resto de mi álbum: música latina fusionada con sonidos modernos.

En este tema hablas de un amor tóxico. ¿Has tenido alguna relación así?

Hasta ahora he tenido cuatro relaciones y ninguna ha sido tóxica. A día de hoy me llevo bien con todos mis ex.

Pero seguro que a lo largo de tu vida sí te has encontrado con gente que era un poquito ‘malayerba’…

Estoy convencida de que sólo atraes lo que desprendes. A mi alrededor siempre ha habido gente buena, y si había alguna que no lo fuera tenía poca relación con ella.

Tu abuela es muy importante para ti...

Si estoy en la música es gracias a ella. Me apuntó a clases de canto con 10 años y me ha llevado por todos los festivales de la canción en Canarias... Me han criado mis abuelos maternos. Mi madre me tuvo muy joven, a los 16 años, y es como mi hermana mayor. Mi abuela, en cambio, es como mi madre. Bueno, cómo no: es mi madre, y mi abuelo, mi padre.

Nia muy guapa con top negro, 25,95 €, y falda pitón labrada, ambos de Zara, y botín de rejilla de C’Moi 95,40 €. Ana Ruiz

En Canarias, ¿vivís todos juntos?

No, mis abuelos ahora están viviendo en Fuerteventura y mi madre, en Las Palmas, con su marido. Yo continúo en Madrid, llevo siete años.

Empiezas 2021 con buen pie: vas a participar en la primera serie española musical de Netflix.

Sí, con ‘Érase una vez… Pero ya no”. ¡Es alucinante! Al lado de, entre otros, Sebastián Yatra y Rossy de Palma. Aún me parece increíble, pero, bueno, supongo que esto no sólo ha sido por mi éxito en ‘OT’, también por todo el trabajo que vengo haciendo desde hace tiempo.

Eres de sonrisa fácil, pero, ¿qué o quién te saca de quicio?

Perder el tiempo, porque tengo muy poca paciencia. Esto es algo que estoy trabajando, me cuesta.

La artista luce abrigo de Cocoa Spain, 90 €; medias Dim, 13,90 €; bolsos de Tommy Hilfiger, 124 € cada uno y sandalias de Mascaró 239 €. Ana Ruiz

'OT' se paró por el coronavirus. ¿Llegaste a pensar que esto era el final?

Sí, lo pasé fatal, después de haberme presentado y luchar tanto por ello…

¿Mantienes relación con tus compañeros de concurso?

Por supuesto, y queremos que siga siendo así. De hecho, los que vivimos en Madrid solemos quedar a menudo.

¿Cómo es Nia en la intimidad?

Como soy en público y rodeada de gente: muy positiva. Intento ver siempre el lado bueno de las cosas. Las desgracias ya vienen solas y no hace falta llamarlas, ni siquiera mencionarlas.

Nia Correia posa con top naranja de Guess, 79,90 €; pantalón de Adolfo Domínguez, 129 € y botines de Zara, 89,95 €. Ana Ruiz

¿Algo de lo que te arrepientas?

De nada, de todo se aprende.

¿Qué tiene que tener un hombre para que te conquiste?

Temas de conversación, que me pueda tirar horas hablando de todo y que me haga reír… ¡Ah! y que le guste la gastronomía, como a mí , que me encanta comer.

¿Cómo te ves dentro de diez años?

Como hasta ahora, viviendo de la música y feliz. Creo que va a ser así, sé que va a ser así.

Nia Correia, básicos de belleza

Cedidas por la marca

Ayudante de fotografía: Sara Guillén. Estilista: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer y Galénic. Agradecimientos: Hotel Hyatt Center Gran Vía Madrid. Calle Gran Vía, 31. Madrid

Loción tratante Aqua Infini, de Galénic, 25,90 €.

Karinga Champú concentrado de hidratación, de René Furterer, 18,40 €.

Diffuseur de Beauté potenciador de luminosidad, de Galénic, 59,90 €.

Karinga Aceite nutrición suprema, de René Furterer, 34,10 €.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io