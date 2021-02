Kim Kardashian pierden la batalla de estilo librada contra Doutzen Kroes al competir con el mismo vestido de Versace.

al competir con el mismo vestido de Versace. Cara Delevigne y Valerie Kaufman se copian el look luciendo el mismo mono estampado.

Una semana más, nos toca hacer de jueces de estilismo y decidir a qué famosa le sienta mejor un vestido. Esta vez, reconocemos que nos lo han puesto fácil. Kim Kardashian y Doutzen Kroes se han dejado ver con el mismo vestido y, obvio, no hemos podido evitar traerlas directamente a nuestro ranking semanal de famosas vestidas igual. La influencer por excelencia ha querido entrar en una guerra de estilo con la modelo y la jugada le ha salido mal...

Pero ojo que ellas no son las únicas que se han 'copiado' el look. Chiara Ferragni y Claudia Schiffer, así como Natalia Vodianova y Naomie Harris también han demostrado tener el mismo gusto a la hora de vestirse. Una vez más, las celebrities nos demuestran que tener dinero no es sinónimo de ser original a la hora de vestir. ¡Con la de diseñadores y tiendas de ropa que hay por el mundo!

Kim Kardashian y Doutzen Kroes, el negro más sexy

Agencias

Este vestido negro, largo y ajustado, con marcada abertura lateral y sugerente escote, es ideal para triunfar en los momentos más importantes. Firmado por Versace, la modelo neerlandesa lo lució hace varias temporadas sobre la pasarela de Milán y hay que reconocer que estaba perfecta. Aunque sencillo, el diseño no necesita de muchos complementos más. Doutzen Kroes está guapísima con su cabello suelto y un maquillaje en nude. No podemos decir lo mismo de Kim Kardashian que, con un resultado vulgar, destaca aún más su exagerado escote con un llamativo recogido.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Chiara Ferragni y Claudia Schiffer, pasteles al poder

Agencias

¡Qué elección más complicada! Las dos están divinas con este vestido primaveral del diseñador Zuhair Murad, uno de los favoritos de actrices, modelos e influencers de todo el mundo. Schiffer, que lleva el cabello suelto, añade un cinturón fino a juego con el clutch y lleva una magnífica gargantilla. La italiana, por su parte, prefiere complementos más informales que dan un toque chic al conjunto y contrastan con el peinado recogido con raya al medio, muy trabajado. Preferimos a Chiara ferragni porque, una vez más, su naturalidad nos conquista.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Natalia Vodianova y Naomie Harris, en dos tonos

Agencias

Tanto la modelo rusa como la oscarizada actriz de ‘Moonlight’ apuestan por este look de Luis Vuitton y ambas lo lucen con acierto, pero con dos diferencias claves. La primera, el jersey: aunque el color es el mismo, blanco. Natalia prefiere el cuello redondo y Naomi, el cuello alto. Pero tal vez lo más notorio sea el calzado: mientras la top apuesta por las sandalias con una pedicura perfecta en rojo, Harris arriesga con unas botas de estilo militar. Nos encantan, es más, ya sabemos que ahora son tendencia, pero en esta ocasión nos quedamos con el outfit de Vodianova.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.









This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io