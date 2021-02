Nicki Minaj fue la última en tener el reconocimiento de ser la peor vestida de la semana gracias a su escote imposible.

El look animal print de Rita Ora la lleva directa a suceder a Nicki Minaj como la famosa peor vestida esta semana.

Sabíamos que Rita Ora es atrevida, por eso tampoco hacía falta que nos lo volvería a demostrar con este 'total look animal print' que no sabemos bien cómo calificar. La cantante y actriz se ha pasado de frenada con un estampado de lo más salvaje en tonos amarillos con el que se ha vestido de arriba a abajo. Y claro, el resultado se veía venir. No nos ha quedado otra que coronar a Rita Ora como la famosa peor vestida de la semana.

Ojo que reconocemos que por aquí somos muy fans del estampado felino como el que luce en la americana y los zapatos. El problema viene cuando Rita decide combinarlos con un top y un pantalón también 'animal print' pero con un rollo más cocodrilo o serpiente y también en amarillo. A ver Rita, céntrate o eres leopardo o eres serpiente, pero todo a la vez no, por favor.

Rita Ora, toda una tigresa

Getty Images

Ha perdido esos kilos que le sobraban y está más guapa que nunca, pero su gusto a la hora de elegir qué prendas le sientan bien es bastante dudoso. El animal print en un look de pies a cabeza está reservado sólo a las más estilosas y cogido con pinzas. En este caso, Rita Ora se ha venido arriba con el estampado entre felino y de serpiente y se ha pasado de frenada...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Bella Hadid, a la cárcel

Gtres

No le vamos a poner peor nota porque la modelo tiene unas medidas casi perfectas y logra estilizar cualquier cosita, pero nos horroriza su outfit. Da igual que sea un conjunto carísimo de Elder (3.400 €), es feo, feo, feo. Pero ojo que es la segunda vez, en muy poquito tiempo, que Bella Hadid se cuela en este ranking de peor vestidas. ¿Qué te está pasando?

Jennifer López, corte de mangas

Gtres

No es la primera vez que la cantante apuesta por un look rompedor , pero en esta ocasión no nos convence. El chándal verde con letras XXL junto con las zapatillas, vale, pero combinar con chaleco de pelo de botones dorados y bolso Hermès Birkin del mismo tono es exagerado.



Amanda Holden va de retro

Hay que saber cómo y con qué llevar el estilo vintage que tanto gusta a las celebrities. La actriz y jurado del ‘Got Talent’ británico lo combina muy bien con complementos en nude, el problema es que el vestido de rayas largo no le favorece.

Tana Mongeau, entre rombos

Getty Images

El top de la artista y modelo estadounidense es súper sexy, pero la falda extra corta y los calcetines hasta la rodilla son un despropósito. Si a eso le sumamos un total look de estampado de rombos, lo complicamos aún más.

Gavin Rossdale buscando guerra

Getty Images

El cantante de rock y ex de Gwen Stefani tiene el mismo gusto que ella a la hora de vestir. Esa combinación de pantalón militar ‘destroyer’ y sudadera estampado pasley es de lo peor. No nos extraña que el pobre perro ponga esa cara...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io