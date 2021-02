¿Quién dijo que tener dinero te da el poder de la exclusividad? Esa es una gran mentira de los ricos, y es que ni siquiera ellos se libran de coincidir con otros ricos como ellos en modelito, coches o lo que haga falta. Nuestras famosas se creen que nos la pueden colar copiándole el look a otras... pero no: nosotros tenemos el ojo más que entrenado, y hemos pillado a estas 'celebs' cogiendo ideas de otras compañeras de profesión, así que a nosotros sólo nos queda fusilar el look para que no haya polémica: ¿a quién le sienta mejor?

Karlie Kloss y Andrew Garfield

Cada uno en su estilo, la verdad es que a los dos les sienta de maravilla el clásico trench de la firma Burberry. La modelo recurre a un look más informal de pantalones y botas de piel que combina con camisa de rayas bajo un jersey gris. En definitiva, prendas básicas que nunca pasan de moda. El cabello suelto y el maquillaje natural hacen que su outfit sea perfecto para el día a día. ¡Nos encanta! El actor de ‘The amazing Spider-Man’ prefiere llevarlo en una presentación con pantalones de traje e impecables botines acordonados en negro.

Cara Delevingne y Poppy Delevingne

Como buenas y estilosas hermanas, las dos modelos suelen compartir los básicos de fondo de armario. Más aún cuando se trata de una prenda tan especial como la mítica chaqueta joya de Chanel, esta vez en tonos nudes. Cara desfiló para la marca y optó por combinar con zapatos dorados con un look muy elegante. Las dos están perfectas y nos ha costado mucho decidirnos, pero esta vez nos quedamos con la mayor de las Delevingne, que la combina con ‘jeans destroyed’ y los clásicos zapatos bicolor de la casa de moda francesa

Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon

Nos encanta la versatilidad de las americanas en general y de ésta de Balmain, en particular. Puedes llevarla con un look informal, como hace Jennifer Aniston, con camiseta y zapatillas, o más elegante, como la actriz de ‘Big little lies’, ideal con blusa lady de lunares, pantalón culotte y sandalias de plataforma. Además, nos hemos enamorado del peinado con ondas de Witherspoon. Los jeans amplios y marcadamente masculinos que lleva la inolvidable Rachel de ‘Friends’, por muy cómodos que resulten, no sienta bien a todo el mundo.

