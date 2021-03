En QMD! siempre decimos lo mismo: ni tener dinero da estilazo, ni vestir bien es tan caro. Esta semana, en nuestro repaso de famosas mal vestidas, las celebrities nos han dado motivos para confirmar las dos creencias que tenemos, y es que mientras unas da igual lo que se pongan, que van a ir hechas un cuadro igualmente, otras han decidido que cuanto más se pongan encima, mejor... y no. Leopardos, borregos, colores impracticables, capas y más capas, estampados imposibles... esta semana os lo traemos todo. Pero ojo, que aquí somos muy democráticos y os dejamos votar: ¿Os gustan estos looks... o los suspendemos sin compasión?

Caroline de Maigret

La modelo, descendiente del último rey de Polonia e hija del conde Bertrand de Maigret, que fuera teniente alcalde de París, no ha heredado la elegancia de su familia: el mono, por mucho que sea de Chanel, y los zapatos, son bastante feos.

Sara Vega



La bailarina, y hermana de Paz Vega, es maravillosa, pero en esta ocasión eligió un look muy complicado. El traje chaqueta tiene un color poco favorecedor y combinarlo con el abrigo animal print le hace parecer más mayor.

Helena Christensen

El abrigo de pelo y el jersey de colores, por separado, no están mal, pero combinados con esos pantalones el resultado es un auténtico desastre. Con lo mona que es, esperábamos más de la modelo danesa.

Angy Fernández

Está claro que la cantante no tenía un buen día porque lució uno de sus peores looks. Para empezar, el largo del vestido no le favorece, mejor uno más corto. Las mechas verdes en el pelo, tampoco, y las sandalias son lo peor.

Sarah Jessica Parker

Ha pasado de ser un icono de moda cuando trabajaba en ‘Sexo en Nueva York’ a aparecer cada vez con más frecuencia en la lista de peor vestidas. Lógico, con esas pintas… ¿No tenía algún estampado más para ponerse? Cos esto veis lo que os decimos: por mucho que las medias sean de Gucci y cuesten una pasta... ¡no quiere decir que automáticamente vayas a ir bien!

Helena Bonham Carter



La actriz está muy comprometida con el medio ambiente y las tendencias eco, y nos parece genial, pero descuida muchísimo su estilo. ¿Por qué nos castiga con esa falda, los leggins y las deportivas? Es todo tan horrible…

