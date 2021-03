La cantante y la modelo se disputan, entre otras famosas, el título de peor vestidas

Hace unos días Sarah Jessica Parker y Angy Fernández también lucían sus peores galas

Siempre decimos lo mismo: vestir bien realmente no cuesta tanto dinero, y es que la cuestión es saber elegir. Con la misma cantidad seguramente podemos comprar cosas bonitas o cosas horrendas, y algunas personas, a veces, deciden decantarse por la segunda opción. Sólo así se explica que todas estas celebrities, forradas con billetes, tengan tan mal gusto: sus looks suelen costar miles de dólares, incluso los que usan en su día a día, y aún así 'la cagan'. ¿Cómo es posible vestir tan mal? Atención a los modelitos de Dua Lipa, Ava Max, Phoebe Dynevor, la 'pussycat doll' Ashley Roberts, Nick Jonas y hasta la top model Bella Hadid...



Dua Lipa, hecha un cromo

Hasta su mascota parece estar incómoda en brazos de la artista y, la verdad, no nos extraña. ¡Qué pintas lleva! Si tanto le gustan los colores, que hable con nuestra Ágatha Ruiz de la Prada. Estaría mucho más guapa.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ava Max, escotada y mini

La cantante y compositora puede que quiera llamar la atención como artista, pero entre eso y caer en la vulgaridad hay una gran diferencia. Demasiado escote para un vestido tan corto. O una cosa o la otra; combinadas, nunca.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Phoebe Dynevor, en chándal y a lo loco

Es monísima y nos encanta su papel en la serie ‘Los Bridgerton’, en Netflix, pero nos gusta más cuando va con su look de duquesa. Lo del chándal a todas horas, con botas militares y bolso al hombro, no podemos aceptarlo.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ashley Roberts, como una burbuja

Hombreras, grandes solapas y dorados. El diseño de la cantante de The Pussycat Dolls no tiene desperdicio, más bien presenta todos los ingredientes para brillar como horterada. Si buscaba un look vintage, ha metido la pata.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nick Jonas, en technicolor

Hay que tener mucho estilo para atreverse a mezclar los colores más vibrantes y salir airoso. En algunos detalles o combinados con las tonalidades básicas, vale, pero nada más. Para colmo, esos pantalones rosas… No lo vemos.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Bella Hadid, no vive en su talla

Sí, las prendas oversize son tendencia, pero eso no significa que tengas que ponerte cuatro tallas más. La modelo se ha pasado con las medidas de su traje de rayas y, así, ya no nos parece tan estilosa.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io