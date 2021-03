Hailey Baldwin y Ariel Winter se enamoraron del mismo vestido y, dicho y hecho, las dos lo han lucido en sendos actos públicos. Y es que a la mujer de Justin Bieber, que más de una vez ha encabezado nuestra lista de las peor vestidas de la semana, y la actriz de 'Modern family' lucieron el mismo vestido de la firma Meshki, pero en diferente color.

Hailey y Ariel no han sido las únicas en coincidir con el mismo look. Ya hemos visto a Kristen Stewart y Anna Dell Russo con el mismo vestido o a Gisele Bundchen y Diane Kruger coincidir en su elección estilística y esta semana te enseñamos otras coincidencias como la de Maggie Gyllenhaal y Nina Agdal.



Jaimie Alexander y Samira Wiley, con volantes

Nos encanta este vestido de fiesta del diseñador estadounidense Christian Siriano. De largo midi y un sensual escote enmarcado en grandes volantes, es ideal para destacar en una fiesta o como invitada a cualquier celebración. Los dos colores, en fucsia o en rosa empolvado, son tendencia esta primavera, pero a nosotros nos ha gustado más lo bien que le sienta el tono vibrante a la actriz de ‘Thor’. Las sandalias en plata de Wiley, la actriz de la serie ‘Orange is the new black’, son todo un acierto, pero el peinado y los pendientes de Alexander son un plus.

Maggie Gyllenhaal y Nina Agdal, en blanco y negro

La actriz de ‘The Deuce’ -actualmente en HBO- y la modelo danesa deciden combinar con negro esta camisa blanca de estilo romántico de Anna Sui. El binomio blanco y negro es una apuesta segura y elegante, siempre y cuando no metas la pata con los accesorios. Es lo que sucede con las maxi botas efecto leggin de Agdal. Ella tiene un tipazo y es difícil que algo le pueda quedar mal, pero en este caso no nos ha gustado nada el resultado. Preferimos la sencillez de Gyllenhaal, que añade una nota brillante con los zapatos metalizados en plata.

Hailey Baldwin y Ariel Winter, a tope de charol



Para llevar este vestido de Meshki, primero debes tener un tipazo y luego, ser muy arriesgada. Es cierto que la actriz de ‘Modern family’ tiene buena figura, pero no puede competir con la modelo y esposa del cantante Justin Bieber. Ariel, además, lo combina con zapatos de pulsera en rojo y el resultado es bastante vulgar. Hailey añade complementos rock en dorado y le da un toque personal al look. Pero lo que más nos gusta es su peinado recogido y los labios en rojo, una nota de sofisticación que hace que la top sea nuestra favorita.

