Las esponjas de maquillaje o 'beauty blender' así como las brochas para aplicar polvos sueltos, compactos o colorete, deben limpiarse con frecuencia. Ahora bien, aunque las laves con frecuencia debes saber que las esponjas deben cambiarse con regularidad, recomiendo no usar la misma más de 3 meses.

Las esponjas son porosas y atraen mucho maquillaje, que junto con la humedad y los restos epiteliales de tu piel, pueden favorecer la aparición de microorganismos que pueden causar infecciones.

Las esponjas y brochas son de uso personal y no deberías usar otra que no fuera la tuya, deberías limpiarlas a diario y asi evitarías que se acumulara mucho maquillaje. Si no tienes tiempo para limpiar brochas y esponjas deja las brochas para una vez a la semana y la esponja úsala a diario.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jose A. Bernat Bacete Getty Images

Limpiar los útiles de maquillaje es tarea sencilla. Puedes ponerles un poco de jabón de manos y de pastilla y lavar bajo el chorro de agua tibia hasta que el agua salga limpia pero recuerda que no debes retorcerlas. Además, debes secarlas con cuidado.

También puedes sumergirlos con unas gotas de árbol de té y un poco de jabón en agua tibia. Lo dejas unos minutos, y las aclaras con agua. Otra opción es meterlas en el microondas con un chorrito de lavavajillas sumergida en un bol con agua y la dejas 1 minuto en el micro. Si eliges esta técnica te aseguras que las bacterias y hongos desaparecerán pero cuidado cuando la saques porque tanto la esponja como el agua del interior estará muy caliente.Si usas el microondas el agua del recipiente estará muy sucia y solo te quedará enjuagar con agua templada para que drene todo el maquillaje y el jabón.

La importancia del secado



Tawan Chaisom / EyeEm Getty Images

También puedes encontrar en internet dispositivos que lavan y centrifugan las brochas, es un recurso rápido. Pero más importante que el lavado es el secado ya que cuando las laves debes dejarlas secar al aire, no debes guardarlas en un cajón, o dejarlas en un espacio apagado y con poca ventilación porque los hongos acechan y puedes llevarte una sorpresa en forma de moho verde en la esponja.

Si te preocupa la salud de tu piel debes cuidar esos detalles que, aunque te puedan parecer pesados y aburridos, son esenciales para que tu piel no sufra y evitar males mayores como infecciones y acné.

Cedida

, coach de belleza

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io