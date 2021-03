Hailey y Kaia no son las únicas que han coincidido con el mismo modelito: a estas famosas ya les pasó

Misma prenda, diferente resultado: ¿a quién le queda mejor? ¡VOTA!

¿Cuántas veces nos habrán dicho eso de que tener dinero no significa tener estilo? Bueno, pues también podemos aplicarlo a 'tener originalidad', porque ni siquiera cuando te compras un modelito de miles de euros te aseguran que sea completamente exclusivo: al final, siempre va a haber otra celebrity que se lo ha puesto antes o se lo ha comprado para ponérselo después, y claro... las comparaciones son odiosas. Y ahí entramos nosotros, para ver a quién le queda mejor, pero como esto es una democracia, tú también tienes voz y voto. ¡Elige!

Brie Larson y Lena Dunham

Este jersey de la firma Coach nos parece de lo más original y divertido, perfecto para llevar los días más fresquitos de la primavera. Para las dos actrices también es uno de sus favoritos, pero no lo lucen igual de bien. Para empezar, la protagonista de ‘Capitana Marvel’ prefiere el tono azul claro. Una propuesta mucho más luminosa que el color negro por el que opta Dunham. Igual sucede con el peinado de Larson, suelto y con ondas naturales, resulta más acertado que el recogido aparentemente desaliñado de Lena.

Hailey Bieber y Kaia Gerber

Hay que reconocer que este vestido de Philosophy di Lorenzo Serafini y estilo romántico reúne todas las tendencias de esta temporada: mini, en color blanco, con transparencias y volantes. Resulta difícil elegir porque las dos son modelos y ambas lo lucen de maravilla, pero esta vez nosotros nos quedamos con la esposa de Justin Bieber. Sus zapatos de taconazo combinados con el tono del vestido son perfectos para el conjunto, al igual que su peinado. La hija de Cindy Crawford añade un collar en cascada que recarga demasiado el look.

Nicole Richie y Selena Gomez

La marca Love & Lemons, a la que pertenece este jersey de canalé en color mostaza, se ha convertido en imprescindible para las celebrities de Hollywood. Aunque en este caso se trata de una prenda sport, Selena la lleva con pantalones de vestir y stilettos en negro. ¡Genial! Nicole va más allá y la combina de manera magistral con falda de satén del mismo tono, taconazos y abrigo animal print sobre los hombros. El maquillaje natural y los maxi pendientes joya de Nicole son el complemento perfecto. El resultado es un look sofisticado que nos ha enamorado.

