Las famosas vuelven a coincidir con sus modelitos en nuestra sección semanal de 'Vestidas igual'

No han sido las únicas: a todas estas celebrities también ha habido otras que las han copiado

¿Cuántas veces nos habrán dicho eso de que tener dinero no significa tener estilo? Bueno, pues también podemos aplicarlo a 'tener originalidad', porque ni siquiera cuando te compras un modelito de miles de euros te aseguran que sea completamente exclusivo: al final, siempre va a haber otra celebrity que se lo ha puesto antes o se lo ha comprado para ponérselo después, y claro... las comparaciones son odiosas. Y ahí entramos nosotros, para ver a quién le queda mejor, pero como esto es una democracia, tú también tienes voz y voto. ¡Elige!

Tamara Ecclestone y Eva Longoria

Agencias

El azul eléctrico es uno de los colores de tendencia que mejor sientan. Si además lo llevas en un modelo de la diseñadora Victoria Beckham, mucho mejor. La modelo inglesa y la actriz de ‘Mujeres desesperadas’, ambas muy amigas de la creadora, están estupendas con este vestido de corte recto, escote asimétrico y que marca la cintura gracias a su cinturón. Longoria, nuestra favorita, lo combina a la perfección con salones negros, pero Ecclestone elige un calzado en plata y negro con una plataforma excesiva que no termina de convencernos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Jennifer Lawrence y Amy Schumer

Agencias

Una vez más, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el mismo vestido puede ser un éxito o un fracaso. La protagonista de ‘Los Juegos del hambre’ está guapísima con el diseño rojo de Calvin Klein gracias a que posee un cuerpo de lo más estilizado. Además, añade un chal nude que lleva sobre los brazos y que le da un toque de lo más elegante. Su peinado, con ondas, es también ideal. La actriz cómica, en cambio, prefiere obviar los complementos y se equivoca con un maquillaje menos favorecedor que el de Lawrence, minimalista y natural.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carlota Casiraghi y Phoebe Tonkin

Agencias

Llevar la misma falda de Gucci que la hija de Carolina de Mónaco es un faena, porque es difícil que te siente mejor. Phoebe, australiana, modelo y actriz de, entre otras series, ‘Crónicas vampíricas’, la combina con un top estilo rock de sugerente escote corazón repleto de cristales Swarovski. Carlota se desmarcó de esta tendencia y lució la floreada falda de cuero con una camiseta negra muy sencilla y zapatos rosa pastel. Demostró así que mezclar prendas de lujo con básicos, además de recurrente, es perfecto para cualquier ocasión.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io