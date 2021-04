No se nos cansará la boca de decirlo: tener dinero no es igual a tener buen gusto, porque algunas de estas famosas son verdaderamente millonarias... y se creen que con cualquier cosita van bien. Pues no, majas. Además, no nos creemos que lo que intenten es pasar desapercibidas y parecer anónimas, porque (aparte de que no lo consiguen) nosotras, mortales de a pie, sí somos anónimas ¡y nos esforzamos bastante poco más con nuestros modelitos! Atención a lo que os traemos esta semana...

Chrissy Teigen, look lencero

Agencias

Nos encanta la tendencia que anima a mezclar estilos, pero hay que saber hacerlo. El jersey de punto con la falda lencera, vale, pero lo de las botas de caña alta nos parece un exceso que arruina el look por completo.



Kendall Jenner, entre transparencias

Agencias

Todos sabemos que la top, hermana de Kim Kardashian, es la que mejor tipo tiene del clan, y es que a diferencia de sus hermanas, que son retacos, ella es larga y delgada como una espiga. Pero este modelo de transparencias con tiras negras no es el más adecuado para una alfombra roja. Encima lleva la ropa interior de varios colores. Con lo bien que habría quedado un body y ya...



Emma Corrin, 'Realmente' mal

Agencias

Sí, no lo parece pero es la misma actriz que interpreta a Diana de Gales en la popular serie de Netflix ‘The Crown’. ¡Cómo pierde cuando no está rodando, mal peinada y con unos pantalones horribles! Por no hablar de esas zapatillas pordioseras...



Sarah Jessica Parker, demasiado corazón

Agencias

El estilismo de la actriz de ‘Sexo en Nueva York’ no hay por donde cogerlo. Esos frunces en el escote, que ella misma ha creado sujetando con una pinza, serán muy originales, pero no le favorecen. Y ya si añadimos a la fórmula chándal, tacones, pedrería y lentejuelas rosas... ¿quién la ha vestido? ¿Su hija, que tiene 11 años? No sabemos qué le pasa a Sarah Jessica con la moda, pero no es la primera vez que le pasa algo parecido...



Taylor Hill, para quitarse el sombrero

Agencias

Nos cuesta creer que la modelo haya sido un ángel de Victoria’s Secret. Lo del sombrero de ala ancha, el top con leggins de ir al gimnasio ¡y descalza por la calle! es inaceptable. ¿Qué pasó con sus zapatillas? Ah sí, que las lleva bajo el brazo. Ahí son mucho más útiles, dónde va a parar...



Kaia Gerber

Agencias

La hija de Cindy Crawford se cree que, por ser modelo, puede salir a la calle vestida de cualquier manera. Pues va a ser que no. Su estilismo, con chaqueta animal print tres tallas más grande (y que parece que se ha encontrado tirada en el metro) y mallas con calcetines, no está nada cuidado. Y las botas UGG mejor para estar calentita en casa. ¡Que ya no estamos en 2015! Con lo mona que va esta chica otras veces...



