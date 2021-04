Marta López es una obsesa del deporte: ¡no para ni en vacaciones!

Vivir en una situación de pandemia mundial ha hecho cambiar algunas rutinas en nuestras vidas, y es que quizás has comenzado a ejercitarte en casa. La mayor dificultad que hay en esas rutinas domiciliarias es conseguir el hábito, tener fuerza de voluntad para continuar más allá de dos días. Los estudios lo dicen claro: si consigues hacerlo de manera continuada durante 21 días seguidos, lograrás el objetivo principal, que es tener la rutina instaurada en tu día a día.

Te recomiendo una rutina sencilla para ejercitar y tonificar tus piernas. Piensa que las piernas deben ejercitarse no solo para la operación bikini sino porque si las mueves, oxigenas tu tejido, reduciendo la retención de líquidos y eliminando la sensación de piernas cansadas (e incluso mover las piernas con regularidad disminuye el riesgo de padecer enfermedad trombótica). Te propongo una rutina sencilla de 8 ejercicios que puedes hacer en casa. Si necesitas un vídeo para fijarte en los movimientos, te recomiendo este de la instagrammer Marta López Álamo que tiene rutinas sencillas y muy eficaces.

Primero haz unas repeticiones de sentadillas con las puntas de los pies hacia fuera. Ella se agarra de una polea, pero no es necesario: puedes hacer las sentadillas sin agarre. Haz 30 repeticiones. Si no sabes como poner la espalda, puedes apoyarte en la pared y hacer sentadillas con la espalda recta, verás que las piernas se calientan igual y puedes hacer repeticiones o permanecer 30 segundos en esa posición. Después puedes ponerte de puntillas y repetir o bien de forma estática o bajando más. ¿Quieres ir un paso más allá? Coge algo de peso leve y notarás la diferencia.

Los dos ejercicios de las gomas puedes hacerlos con o sin ellas. Si tienes bandas elásticas, las piernas se tonifican mejor porque oponen resistencia, pero si no tienes gomas, puedes hacer los mismos ejercicios y la resistencia la puedes poner apretando los muslos, contrayéndolos y haciendo las elevaciones despacio tanto si haces el ejercicio de elevación trasera como lateral, y puedes hacerlos tumbada o de pie.

El ejercicio con la banqueta también es muy práctico, pero te parece muy arriesgado subir a una o no tienes, puedes hacer ese ejercicio adelantando una pierna en flexión, pero procura que la rodilla no toque el suelo, y con la pierna de atrás haz 3 posiciones, a un lado, en el centro y en el otro lado, sin mover las caderas. Este ejercicio si lo haces sin apoyarte y desde el suelo es muy eficaz para tonificar tanto la pierna que se mueve como la que se queda estática y además ganas equilibrio.

Puedes fijarte en las rutinas que Marta muestra en Instagram, o de la chica fit que más te guste para aprender distintos ejercicios, pero siempre debes adaptarlos a tus necesidades, capacidades, recursos y tiempo pero, ante todo, mírate al espejo con amor y quiérete: no hagas deporte por vanidad, ¡sino por salud!

