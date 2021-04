Sofia Vergara y Jennifer Morrison se copian el vestido. Las actrices han coincidido en su elección estilística para acudir a sendos eventos y no es para menos ya que el modelito de Victoria Beckham escogido sienta como un guante.

Como ya les pasara a Hailey Bieber y Kaia Gerber y también a Kristen Stewart y Anna della Russo, las actrices han demostrado tener buen gusto a la hora de vestir y estar a la última en las tendencias. Pero sus 'coincidencias' nos hacen preguntarnos si la 'corte' de asesores y estilistas que suelen acompañarlas, no les podrían advertir de las coincidencias. Sofia y Jennifer no son las únicas que se han 'copiado'. ¿Quieres ver más y votar por tu favorita? Pues sigue leyendo.

Chanel Iman y Malin Akerman, a tope de flúor

Agencias

Es cierto que la tendencia de los tonos flúor lleva varias primaveras convirtiéndose en la favorita de estilistas e instagramers. Pero con una prenda vale. La modelo se ha pasado al lucir un total look con pendientes y zapatos, demasiado arriesgado. Preferimos a la top sueca y actriz del filme 'Proyecto Rampage'. Más acertada, combina este complicado vestido capa diseñado por Alex Perry, fan de los tonos más vibrantes, con zapatos y clutch en dorado. Su peinado, con el cabello suelto y liso, añade un toque de elegancia al look.

Svetlana Ustinova y Nicole Kidman sacan su lado más romántico

Agencias

Es muy difícil, casi imposible, que un vestido tan espectacular, como este diseño de Dior, pueda sentar mal. Largo, con el escote perfecto y un estampado original, lo tiene todo para triunfar. Nos ha costado decidirnos y, aunque la actriz rusa está guapísima y su peinado retro es una maravilla, esta vez nos quedamos con la protagonista de 'Big little lies'. Kidman combina perfectamente el diseño con joyas de la misma firma y se convierte en una bella princesa de cuento en la alfombra roja. Su peinado y maquillaje son también muy favorecedores.

Sofia Vergara y Jennifer Morrison apuestan por el largo midi

Agencias

La actriz de la serie 'Modern family' es tan sumamente sexy y tiene un cuerpo tan perfecto, que todo lo que se pone le sienta de maravilla, como este diseño de Victoria Beckham. Su melena, suelta y brillante, perfectamente cuidada, es un plus para hacer que sea nuestra favorita en este duelo de estilo. La protagonista de ‘Érase una vez’ o ‘House’ prefiere los stilettos, también blancos, a las plataformas de Vergara, algo muy acertado, y añade un clutch coordinado. Lo que menos nos gusta es su recogido, un moño demasiado sobrio para este vestido.

